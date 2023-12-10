ГВАРДИОЛА: «Должен сказать себе: «Проснись! Что-то не так»
Испанец – о последних результатах «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказал мнение о необходимых действиях для того, чтобы его подопечные прервали безвыигрышную серию в Английской Премьер-лиге, которая, напомним, продолжается 4 матча.
«В этой ситуации мне нужно сделать шаг назад для того, чтобы сказать себе: «О, Пеп, проснись! Что-то не так, проведи полноценный анализ вместе со своими людьми, оцени, что произошло, и почему вы не можете выиграть уже четыре игры, ведь раньше, даже когда вы играли хуже, чем сейчас, вы побеждали. Давай же!», – признался Гвардиола.
В таблице АПЛ «Ман Сити» занимает 4-е место с 30 очками. В четырех последних матчах чемпионата Англии подопечные Гвардиолы сыграли вничью с «Челси» (4:4), с «Ливерпулем» (1:1) и с «Тоттенхэмом» (3:3), а также проиграли 0:1 «Астон Вилле».
Ранее Жузеп Гвардиола заявил, что сейчас «Манчестер Сити» не является лучшей командой в мире.
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