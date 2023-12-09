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  4. ГВАРДИОЛА: «В данный момент Ман Сити не является лучшей командой в мире»
Англия
09 декабря 2023, 15:54 |
173
0

ГВАРДИОЛА: «В данный момент Ман Сити не является лучшей командой в мире»

Главный тренер «небесно-голубых» – о непростом периоде

09 декабря 2023, 15:54 |
173
0
ГВАРДИОЛА: «В данный момент Ман Сити не является лучшей командой в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, почему не считает свою команду – лучшей в мире на данный момент.

«Это футбол. В данный момент мы не являемся лучшей командой в мире, поскольку не добиваемся результатов. Когда побеждаете, вы – лучшая команда в мире. Когда нет – это кризис. Возможно, это преувеличено с одной стороны, но такова реальность», – сказал Гвардиола.

Отметим, что «Манчестер Сити» остался без побед в четырех последних матчах АПЛ.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
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