ГВАРДИОЛА: «В данный момент Ман Сити не является лучшей командой в мире»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, почему не считает свою команду – лучшей в мире на данный момент.

«Это футбол. В данный момент мы не являемся лучшей командой в мире, поскольку не добиваемся результатов. Когда побеждаете, вы – лучшая команда в мире. Когда нет – это кризис. Возможно, это преувеличено с одной стороны, но такова реальность», – сказал Гвардиола.

Отметим, что «Манчестер Сити» остался без побед в четырех последних матчах АПЛ.