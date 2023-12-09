Таблица АПЛ. Астон Вилла обогнала Ман Сити, что у украинских легионеров?

7 декабря завершились последние матчи 15-го тура АПЛ.

В центральном поединке тура «Челси» вместе с Михаилом Мудриком уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2. Украинский легионер отдал ассист на Коула Палмера.

В еще одном топовом поединке «Астон Вилла» – «Манчестер Сити» неожиданную победу добыли «вилланы» 1:0 и обогнали «горожан» в таблице чемпионата Англии, ворвавшись в топ-3.

Лидер АПЛ «Арсенал» вырвал победу у «Лутон Таун» в невероятном матче 4:3. Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко начал игру на скамейке запасных и появился на поле только на 64-й минуте. Победный мяч на 90+7-й забил Деклан Райс.

«Ливерпуль» на классе выиграл у «Шеффилд Юнайтед» 2:0.

Украинец Егор Ярмолюк вместе с «Брентфордом» уступил «Брайтону» Роберто Де Дзерби 1:2. Егор провел только первый тайм.

«Борнмут» и Илья Забарный справился с «Кристал Пэлас» на выезде 2:0. Украинец отыграл весь поединок.

В последний игровой день 15-го тура «Эвертон» неожиданно разгромил «Ньюкасл» 3:0, а украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в старте команды и провел все 90 минут.

Первое место занимает «Арсенал» с с 36 очками, на 2-м месте – «Ливерпуль» с 34 пунктами. Тройку замыкает «Астон Вилла» (32), на 4-й позиции – «Манчестер Сити» (30). 5-ю и 6-ю строчку делят «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» с 27 очками соотвественно.

«Челси» Мудрика и «Брентфорд» Ярмолюка располагаются на 10-м и 11-м месте с 19 пунктами. Забарный и «Борнмут» – на 15-й позиции (16), а «Эвертон» с Миколенко уже выбрался из зоны вылета, обеспечив 17-ю строчку (10).

Таблица АПЛ 2023/24 после 15-го тура