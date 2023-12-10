Борнмут с Забарным добился исторической победы над МЮ

В субботу, 9 декабря, в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмут» на выезде со счетом 3:0 разгромил «Манчестер Юнайтед».

Впервые в истории «красные дьяволы» проиграли «Борнмуту» на своем поле в матче АПЛ.

Ранее «Ман Юнайтед» пять раз обыгрывал «Борнмут» дома в рамках Английской Премьер-лиге, еще один матч завершился вничью.

В таблице АПЛ «Борнмут» занимает 13-е место с 19 очками, «Ман Юнайтед» идет на 6-й позиции, имея 27 пунктов.