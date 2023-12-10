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Англия
10 декабря 2023, 09:21 | Обновлено 10 декабря 2023, 09:30
587
0

Борнмут с Забарным добился исторической победы над МЮ

«Вишням» покорилось ранее невиданное

10 декабря 2023, 09:21 | Обновлено 10 декабря 2023, 09:30
587
0
Борнмут с Забарным добился исторической победы над МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 декабря, в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмут» на выезде со счетом 3:0 разгромил «Манчестер Юнайтед».

Впервые в истории «красные дьяволы» проиграли «Борнмуту» на своем поле в матче АПЛ.

Ранее «Ман Юнайтед» пять раз обыгрывал «Борнмут» дома в рамках Английской Премьер-лиге, еще один матч завершился вничью.

В таблице АПЛ «Борнмут» занимает 13-е место с 19 очками, «Ман Юнайтед» идет на 6-й позиции, имея 27 пунктов.

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Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Борнмут Манчестер Юнайтед
Источник Opta
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