Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Португалии. Победа Порту, поражение Спортинга
Чемпионат Португалии
Витория Г
09.12.2023 20:00 – FT 3 : 2
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
10 декабря 2023, 07:16 |
217
0

Чемпионат Португалии. Победа Порту, поражение Спортинга

Сотоялись три поединка в португальском чемпионате

10 декабря 2023, 07:16 |
217
0
Чемпионат Португалии. Победа Порту, поражение Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Португалии по футболу состоялись три матча 13 тура. Лидер, лиссабонский «Спортинг», неожиданно проиграл дома, что дало шанс его конкурентам приблизиться к первому месту. «Порту» дома одолел «Каза Пию», а «Бенфика» с Анатолием Трубиным хоть и приблизилась к лидеру, но не набрала максимум очков, сыграв свой матч вничью.

Чемпионат Португалии. 13 тур.

«Портимоненсе» – «Фамаликау» – 1:1

Голы: Варела, 61 – Фонсека, 31

«Порту» – «Каза Пия» – 3:1

Голы: Эванилсон, 12, Зе Педро, 49, Пепе, 81 – Сантос, 89, пен.

«Витория Г» – «Спортинг» – 2:3

Голы: Тьягу Силва, 45+7, пен, Андре Силва, 73, Даниэл Силва, 80 – Инасиу, 42, Нуну Сантуш, 77.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэл Силва (Витория Г).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Нуну Сантуш (Спортинг Лиссабон).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Витория Г).
45’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Тьягу Силва (Витория Г).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон).
По теме:
ПСЖ – Нант – 2:1. Восьмая победа подряд. Видео голов и обзор матча
Ренн – Монако – 1:2. Видео голов и обзор матча
Боруссия Д – Лейпциг – 2:3. Удаление и автогол. Видео голов и обзор матча
Порту Спортинг Лиссабон Каза Пия Витория Гимарайнш Портимоненсе Фамаликау видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Футбол | 09 декабря 2023, 11:00 9
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х

Лонгрид-ностальгия от Алексея Сливченко…

Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Футбол | 09 декабря 2023, 20:39 5
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса

Украинец помог мадридской команде набрать очки

Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Бокс | 10.12.2023, 07:05
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
В Мариуполе объяснили расставание с четырьмя игроками
Футбол | 09.12.2023, 23:23
В Мариуполе объяснили расставание с четырьмя игроками
В Мариуполе объяснили расставание с четырьмя игроками
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
Футбол | 09.12.2023, 11:43
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 4
Футбол
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
09.12.2023, 10:53 7
Хоккей
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
08.12.2023, 18:29 84
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
08.12.2023, 20:04 98
Футбол
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
08.12.2023, 08:10 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
08.12.2023, 23:23 16
Футбол
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
08.12.2023, 18:32 1
Футбол
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
08.12.2023, 13:18 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем