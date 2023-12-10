Чемпионат Португалии. Победа Порту, поражение Спортинга

В чемпионате Португалии по футболу состоялись три матча 13 тура. Лидер, лиссабонский «Спортинг», неожиданно проиграл дома, что дало шанс его конкурентам приблизиться к первому месту. «Порту» дома одолел «Каза Пию», а «Бенфика» с Анатолием Трубиным хоть и приблизилась к лидеру, но не набрала максимум очков, сыграв свой матч вничью.

Чемпионат Португалии. 13 тур.

«Портимоненсе» – «Фамаликау» – 1:1

Голы: Варела, 61 – Фонсека, 31

«Порту» – «Каза Пия» – 3:1

Голы: Эванилсон, 12, Зе Педро, 49, Пепе, 81 – Сантос, 89, пен.

«Витория Г» – «Спортинг» – 2:3

Голы: Тьягу Силва, 45+7, пен, Андре Силва, 73, Даниэл Силва, 80 – Инасиу, 42, Нуну Сантуш, 77.