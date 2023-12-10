Ренн – Монако – 1:2. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок 15-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Ренн» и «Монако». Игра окончилась победой гостей со счетом 2:1.

На 51 минуте они открыли счет усилиями Вандерсона, но уже через несколько минут остались в меньшинстве из-за удаления того же Вандерсона. Однако Юсуф Фофана сумел удвоить преимущество своей команды, а пропущенный гол от Бурижо с пенальти уже ничего не значил.

Лига 1. 15 тур

Ренн – Монако – 1:2

Голы: Бурижо, 90, пен – Вандерсон, 51, Юсуф Фофана, 85

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