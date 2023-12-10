Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ренн – Монако – 1:2. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
Ренн
09.12.2023 18:00 – FT 1 : 2
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
10 декабря 2023, 04:55 | Обновлено 10 декабря 2023, 05:13
28
0

Ренн – Монако – 1:2. Видео голов и обзор матча

«Монако» пробует догнать ПСЖ

10 декабря 2023, 04:55 | Обновлено 10 декабря 2023, 05:13
28
0
Ренн – Монако – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 15-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Ренн» и «Монако». Игра окончилась победой гостей со счетом 2:1.

На 51 минуте они открыли счет усилиями Вандерсона, но уже через несколько минут остались в меньшинстве из-за удаления того же Вандерсона. Однако Юсуф Фофана сумел удвоить преимущество своей команды, а пропущенный гол от Бурижо с пенальти уже ничего не значил.

Лига 1. 15 тур

Ренн – Монако – 1:2

Голы: Бурижо, 90, пен – Вандерсон, 51, Юсуф Фофана, 85

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Фофана (Монако).
75’
Вандерсон (Монако) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Вандерсон (Монако).
По теме:
ПСЖ – Нант – 2:1. Восьмая победа подряд. Видео голов и обзор матча
Боруссия Д – Лейпциг – 2:3. Удаление и автогол. Видео голов и обзор матча
Интер – Удинезе – 4:0. Вернулись на первое место. Видео голов и обзор матча
Ренн Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
Футбол | 09 декабря 2023, 17:44 0
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец

В следующем матче Ла Лиги «Барселона» сыграет с жиронцами

ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
Футбол | 09 декабря 2023, 11:43 0
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров

Гол Александра в ворота «Бернли» назван лучшим взятием ворот «Арсенала» в ноябре

Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Футбол | 09.12.2023, 22:00
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Астон Вилла – Арсенал – 1:0. Зинченко с желтой, без лидерства. Видео голов
Футбол | 09.12.2023, 23:30
Астон Вилла – Арсенал – 1:0. Зинченко с желтой, без лидерства. Видео голов
Астон Вилла – Арсенал – 1:0. Зинченко с желтой, без лидерства. Видео голов
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
Футбол | 09.12.2023, 19:35
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
09.12.2023, 10:53 6
Хоккей
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
08.12.2023, 23:23 16
Футбол
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
08.12.2023, 18:29 84
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
08.12.2023, 20:04 98
Футбол
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
08.12.2023, 18:32 1
Футбол
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем