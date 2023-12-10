Бундеслига. Вердер, Фрайбург, Унион и Хайденхайм одержали победы
В Германии состоялись матчи 14 тура чемпионата
Состоялись еще четыре матча немецкой Бундеслиги. В них не было зафиксировано ни одной ничьей – победы в своих играх одержали «Вердер», «Фрайбург», «Унион» и «Хайденхайм».
Напомним, что чемпион прошлого розыгрыша – мюнхенская «Бавария» – сенсационно уступила «Айнтрахту» со счетом 1:5.
Бундеслига. 14 тур
Вердер – Аугсбург – 2:0
Голы: Штарк, 39, Дукш, 65
Вольфсбург – Фрайбург – 0:1
Гол: Грегорич, 75
Унион – Боруссия М – 3:1
Голы: Фолланд, 24, пен, Холлербах, 50, Кауфманн, 75 – Плеа, 77
Шайденгам - Дармштадт - 3:2
Голы: Шёпнер, 43, Майнка, 69, 71 – Скарке, 52, Мелоуни, 60, аг.
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