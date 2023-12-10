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Вердер
09.12.2023 16:30 – FT 2 : 0
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10 декабря 2023, 03:20 | Обновлено 10 декабря 2023, 04:10
23
0

Бундеслига. Вердер, Фрайбург, Унион и Хайденхайм одержали победы

В Германии состоялись матчи 14 тура чемпионата

10 декабря 2023, 03:20 | Обновлено 10 декабря 2023, 04:10
23
0
Бундеслига. Вердер, Фрайбург, Унион и Хайденхайм одержали победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще четыре матча немецкой Бундеслиги. В них не было зафиксировано ни одной ничьей – победы в своих играх одержали «Вердер», «Фрайбург», «Унион» и «Хайденхайм».

Напомним, что чемпион прошлого розыгрыша – мюнхенская «Бавария» – сенсационно уступила «Айнтрахту» со счетом 1:5.

Бундеслига. 14 тур

Вердер – Аугсбург – 2:0

Голы: Штарк, 39, Дукш, 65

Вольфсбург – Фрайбург – 0:1

Гол: Грегорич, 75

Унион – Боруссия М – 3:1

Голы: Фолланд, 24, пен, Холлербах, 50, Кауфманн, 75 – Плеа, 77

Шайденгам - Дармштадт - 3:2

Голы: Шёпнер, 43, Майнка, 69, 71 – Скарке, 52, Мелоуни, 60, аг.

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Источник Sport.ua
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