Бундеслига. Вердер, Фрайбург, Унион и Хайденхайм одержали победы

Состоялись еще четыре матча немецкой Бундеслиги. В них не было зафиксировано ни одной ничьей – победы в своих играх одержали «Вердер», «Фрайбург», «Унион» и «Хайденхайм».

Напомним, что чемпион прошлого розыгрыша – мюнхенская «Бавария» – сенсационно уступила «Айнтрахту» со счетом 1:5.

Бундеслига. 14 тур

Вердер – Аугсбург – 2:0

Голы: Штарк, 39, Дукш, 65

Вольфсбург – Фрайбург – 0:1

Гол: Грегорич, 75

Унион – Боруссия М – 3:1

Голы: Фолланд, 24, пен, Холлербах, 50, Кауфманн, 75 – Плеа, 77

Шайденгам - Дармштадт - 3:2

Голы: Шёпнер, 43, Майнка, 69, 71 – Скарке, 52, Мелоуни, 60, аг.