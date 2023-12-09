Айнтрахт поиздевался над Баварией, забив чемпиону пять голов
Состоялось пять поединков 14-го тура Бундеслиги
Сегодня, 9 декабря, проходит 14-й тур чемпионата Германии по футболу.
Действующий чемпион страны «Бавария» потерпела сокрушительное поражение во Франкфурте от «Айнтрахта». Хозяева поля забили мюнхенцам пять голов, а «Бавария» удосужилась на один точный удар. «Айнтрахт» уже второй раз за последние три года разгромил «Баварию» на домашней арене со счетом 5:1.
Домашние победы также на свой счет записали бременский «Вердер», «Хайденхайм» и «Унион Берлин», а «Фрайбург» на выезде победил «Вольфсбург».
Бундеслига. 14-й тур, 9 декабря
Айнтрахт Ф – Бавария – 5:1
Голы: Мармуш, 12, Дина, 31, 50, Ларссон, 36, Кнауфф, 60 – Киммих, 44.
Айнтрахт Ф: Трапп, Бута (Баум, 89), Кох, Тута, Пачо, Дина-Эбимбе (Нкунку, 76), Гетце, Ларссон, Шаиби (Нганкам, 88), Кнауфф (Хеуге, 82), Мармуш (Хасебе, 81).
Бавария: Нойер, Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис (Геррейру, 46), Горетцка, Киммих, Коман (Гнабри, 66, Мусиала, 71), Сане, Шупо-Мотинг (Мюллер, 66), Кейн.
Вердер – Аугсбург – 2:0
Голы: Штарк, 39, Дукш, 65.
Вольфсбург – Фрайбург – 0:1
Гол: Грегорыч, 74.
Хайденхайм – Дармштадт – 3:2
Голы: Шеппнер, 42, Майнка, 69, 71 – Скарке, 52, Мелони, 60 (автогол).
Унион Берлин – Боруссия М – 3:1
Голы: Фолланд, 24 (пенальти), Голлербарх, 50, Кауфманн, 75 – Плеа, 77.
Schluss. Wir verlieren in Frankfurt. pic.twitter.com/5IIx2hltwj— FC Bayern München (@FCBayern) December 9, 2023
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