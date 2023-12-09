Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Айнтрахт поиздевался над Баварией, забив чемпиону пять голов
Германия
09 декабря 2023, 18:43 | Обновлено 09 декабря 2023, 18:46
1570
5

Айнтрахт поиздевался над Баварией, забив чемпиону пять голов

Состоялось пять поединков 14-го тура Бундеслиги

09 декабря 2023, 18:43 | Обновлено 09 декабря 2023, 18:46
1570
5
Айнтрахт поиздевался над Баварией, забив чемпиону пять голов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

Сегодня, 9 декабря, проходит 14-й тур чемпионата Германии по футболу.

Действующий чемпион страны «Бавария» потерпела сокрушительное поражение во Франкфурте от «Айнтрахта». Хозяева поля забили мюнхенцам пять голов, а «Бавария» удосужилась на один точный удар. «Айнтрахт» уже второй раз за последние три года разгромил «Баварию» на домашней арене со счетом 5:1.

Домашние победы также на свой счет записали бременский «Вердер», «Хайденхайм» и «Унион Берлин», а «Фрайбург» на выезде победил «Вольфсбург».

Бундеслига. 14-й тур, 9 декабря

Айнтрахт Ф – Бавария – 5:1

Голы: Мармуш, 12, Дина, 31, 50, Ларссон, 36, Кнауфф, 60 – Киммих, 44.

Айнтрахт Ф: Трапп, Бута (Баум, 89), Кох, Тута, Пачо, Дина-Эбимбе (Нкунку, 76), Гетце, Ларссон, Шаиби (Нганкам, 88), Кнауфф (Хеуге, 82), Мармуш (Хасебе, 81).

Бавария: Нойер, Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис (Геррейру, 46), Горетцка, Киммих, Коман (Гнабри, 66, Мусиала, 71), Сане, Шупо-Мотинг (Мюллер, 66), Кейн.

Вердер – Аугсбург – 2:0
Голы: Штарк, 39, Дукш, 65.

Вольфсбург – Фрайбург – 0:1
Гол: Грегорыч, 74.

Хайденхайм – Дармштадт – 3:2
Голы: Шеппнер, 42, Майнка, 69, 71 – Скарке, 52, Мелони, 60 (автогол).

Унион Берлин – Боруссия М – 3:1
Голы: Фолланд, 24 (пенальти), Голлербарх, 50, Кауфманн, 75 – Плеа, 77.

ТУРНИРНА ТАБЛИЦА

По теме:
Хоффенхайм уверенно обыграл Бохум и входит в топ-6 Бундеслиги
ТУХЕЛЬ – о переходе 22-летнего игрока Гранады: «Он голоден до побед»
Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия готовят обмен футболистами
Хайденхайм Дармштадт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт - Бавария Вердер Аугсбург Фрайбург Вольфсбург Унион Берлин Боруссия Менхенгладбах Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пропустил гол и сделал 4 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Футбол | 09 декабря 2023, 00:15 1
Пропустил гол и сделал 4 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Пропустил гол и сделал 4 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики

«Орлы» сыграли вничью с «Фаренсе» со счетом 1:1

Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Футбол | 09 декабря 2023, 17:00 0
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку

Валерий Василенко – о том, как характер и целеустремленность помогли осуществить мечту

ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
Футбол | 08.12.2023, 18:29
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
Хохфильцен. Пидручный в топ-20 преследования, победа Йоханнеса Бё
Биатлон | 09.12.2023, 13:59
Хохфильцен. Пидручный в топ-20 преследования, победа Йоханнеса Бё
Хохфильцен. Пидручный в топ-20 преследования, победа Йоханнеса Бё
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
Футбол | 09.12.2023, 06:00
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Бавария берегла силы на МЮ и 1:5. 
 А МЮ берёг силы на Баварию и 0:3   
  Всё закономерно.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
pol-55
Баварія тур відпочивала загубили тонус,а взагалі в цьому сезоні такої паршивої в них гри ще не було,в Айнтрахта все залітало,Ноєр попав під таку роздачу  після повернення,а в Баварії ще в 1му таймі були таки нагоди не використали,а 2му взагалі то розкисли під дощем.
Ответить
+4
Перець
Тухляш трошки в ахері
Ответить
+3
Viktor Shuper
жестяк, просто винесли. а до матчу 3 тури не могли перемогти, ще й влітали всяким дніщам
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд назвал свое самое несправедливое поражение
Легендарный Холифилд назвал свое самое несправедливое поражение
08.12.2023, 15:10 3
Бокс
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
08.12.2023, 16:53 23
Биатлон
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
08.12.2023, 13:18 9
Футбол
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
07.12.2023, 23:35 29
Футбол
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
08.12.2023, 16:55 26
Футбол
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
07.12.2023, 23:00 31
Футбол
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
07.12.2023, 17:46 3
Футбол
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
08.12.2023, 07:59 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем