Айнтрахт поиздевался над Баварией, забив чемпиону пять голов

Сегодня, 9 декабря, проходит 14-й тур чемпионата Германии по футболу.

Действующий чемпион страны «Бавария» потерпела сокрушительное поражение во Франкфурте от «Айнтрахта». Хозяева поля забили мюнхенцам пять голов, а «Бавария» удосужилась на один точный удар. «Айнтрахт» уже второй раз за последние три года разгромил «Баварию» на домашней арене со счетом 5:1.

Домашние победы также на свой счет записали бременский «Вердер», «Хайденхайм» и «Унион Берлин», а «Фрайбург» на выезде победил «Вольфсбург».

Бундеслига. 14-й тур, 9 декабря

Айнтрахт Ф – Бавария – 5:1



Голы: Мармуш, 12, Дина, 31, 50, Ларссон, 36, Кнауфф, 60 – Киммих, 44.

Айнтрахт Ф: Трапп, Бута (Баум, 89), Кох, Тута, Пачо, Дина-Эбимбе (Нкунку, 76), Гетце, Ларссон, Шаиби (Нганкам, 88), Кнауфф (Хеуге, 82), Мармуш (Хасебе, 81).



Бавария: Нойер, Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис (Геррейру, 46), Горетцка, Киммих, Коман (Гнабри, 66, Мусиала, 71), Сане, Шупо-Мотинг (Мюллер, 66), Кейн.

Вердер – Аугсбург – 2:0

Голы: Штарк, 39, Дукш, 65.

Вольфсбург – Фрайбург – 0:1

Гол: Грегорыч, 74.

Хайденхайм – Дармштадт – 3:2

Голы: Шеппнер, 42, Майнка, 69, 71 – Скарке, 52, Мелони, 60 (автогол).

Унион Берлин – Боруссия М – 3:1

Голы: Фолланд, 24 (пенальти), Голлербарх, 50, Кауфманн, 75 – Плеа, 77.

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