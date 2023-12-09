Германия09 декабря 2023, 23:11 |
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Айнтрахт Ф – Бавария – 5:1. Франкфуртцы растоптали чемпиона. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 14-го тура Бундеслиги
09 декабря 2023, 23:11 |
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Сегодня, 9 декабря, прошел 14-й тур чемпионата Германии по футболу.
Действующий чемпион страны «Бавария» потерпела сокрушительное поражение во Франкфурте от местного «Айнтрахта» со счетом 1:5.
Бундеслига. 14-й тур, 9 декабря.
Айнтрахт Ф – Бавария – 5:1
Голы: Мармуш, 12, Дина, 31, 50, Ларссон, 36, Кнауфф, 60 – Киммих, 44.
Видеообзор матча
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