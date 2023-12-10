Боруссия Д – Лейпциг – 2:3. Удаление и автогол. Видео голов и обзор матча

В матче 14 тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома принимала «Лейпциг». Центральная игра тура закончилась победой гостей со счётом 3:2. Они с 15 минуты играли в большинстве из-за удаления центрального защитника «Боруссии» Матса Хуммельса.

Бундеслига. 14 тур

Боруссия Д – РБ Лейпциг – 2:3

Голы: Зюле, 45+6, Фюллькруг, 90+3 – Бенсебайни, 32 (автогол), Баумгартнер, 54, Поульсен, 90+1.

Удаление: Хуммельс, 15.

Боруссия Д: Кобель, Менье (Рейна, 82), Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни (Мален, 82), Ройс (Адейеми, 71), Джан, Брандт, Озджан, Байно-Гиттенс (Зюле, 19), Фюллькруг.

РБ Лейпциг: Бласвих, Хенрихс, Клостерманн, Лукеба, Симакан, Раум, Шлагер, Айдара (Кампль, 81), Баумгартнер (Форсберг, 75), Симонс (Шешко, 76), Опенда (Поульсен, 75).