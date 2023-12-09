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Чемпионат Германии
Боруссия Д
09.12.2023 19:30 – FT 2 : 3
РБ Лейпциг
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Германия
09 декабря 2023, 21:38 |
162
0

Дортмундская Боруссия на домашнем поле в меньшинстве проиграла РБ Лейпцигу

Состоялся завершающий матч игрового тура в Бундеслиге

09 декабря 2023, 21:38 |
162
0
Дортмундская Боруссия на домашнем поле в меньшинстве проиграла РБ Лейпцигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Д – РБ Лейпциг

Сегодня, 9 декабря, прошли матчи 14-го тура Бундеслиги.

В центральном поединке игрового дня в Дортмунде местная «Боруссия» сыграла с «РБ Лейпцигом».

Победу в матче одержали гости. Подвел «джемлей» сначала Матс Хуммельс, получивший красную карточку, а затем и Рами Бенсебайни, забивший в свои ворота. Дортмундцы смогли отыграться усилиями Никласа Зюле.

Кристофф Баумгартнер снова вывел «быков» вперед во втором тайме, а Юссуф Поульсен удвоил преимущество гостей. Надежду хозяевам подарил на 90+3 минуте Фюллькруг, но третий гол в матче «желто-черные» забить уже не смогли.

Бундеслига. 14-й тур, 9 декабря.

Боруссия Д – РБ Лейпциг – 2:3

Голы: Зюле, 45+6, Фюллькруг, 90+3 – Бенсебаини, 32 (автогол), Баумгартнер, 54, Поульсен, 90+1.

Удаление: Хуммельс, 15.

Боруссия Д: Кобель, Менье (Рейна, 82), Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни (Мален, 82), Ройс (Адейеми, 71), Джан, Брандт, Озджан, Байно-Гиттенс (Зюле, 19), Фюллькруг.

РБ Лейпциг: Бласвих, Хенрихс, Клостерманн, Лукеба, Симакан, Раум, Шлагер, Айдара (Кампль, 81), Баумгартнер (Форсберг, 75), Симонс (Шешко, 76), Опенда (Поульсен, 75).

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Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд Никлас Зюле Боруссия Д - РБ Лейпциг РБ Лейпциг Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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