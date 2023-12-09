В Мариуполе объяснили расставание с четырьмя игроками
Приазовский клуб расторг контракты с защитником, двумя полузащитниками и нападающим
На этой неделе ФСК «Мариуполь» досрочно покинули защитник Никита Тепляков (14 матчей, 2 гола в текущем сезоне Первой лиги), полузащитники Никита Махиня (13 матчей) и Александр Чернецкий (9 игр), а также нападающий Глеб Литюк (16 матчей). Отметим, что у всех были контракты до 30 июня следующего года.
Sport.ua попросил главного тренера «Мариуполя» Олега Красноперова прокомментировать уход из команды вышеназванных исполнителей:
– Это наши вопросы, – начал Красноперов. – Могу сказать, что все решения по ребятам принимал я.
– Уже знаете, кем их заменить?
– Да.
– Из «Вереса» ушел знакомый вам по «Ворскле» Марусич. Может ли он стать заменой Литюку?
– Нет. Есть Зубков, Батальский, Быковский. Эта позиция не рассматривается. Да, Зубков и Быковский травмированы, но у них еще есть время на восстановление.
«Мариуполь» на первом этапе чемпионата Первой лиги набрал 31 очко в 18 матчах и занял третье место в группе Б. На втором этапе команда Олега Красноперова стартует в группе «Чемпионская», где перед первым весенним туром имеет четвертый очковый багаж.
Ранее главный тренер ФСК «Мариуполь» рассказал Sport.ua о планах и целях приазовского коллектива.
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