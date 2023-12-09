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Украина. Первая лига
09 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 09 декабря 2023, 23:55
183
0

В Мариуполе объяснили расставание с четырьмя игроками

Приазовский клуб расторг контракты с защитником, двумя полузащитниками и нападающим

09 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 09 декабря 2023, 23:55
183
0
В Мариуполе объяснили расставание с четырьмя игроками
ФСК Мариуполь. Олег Красноперов

На этой неделе ФСК «Мариуполь» досрочно покинули защитник Никита Тепляков (14 матчей, 2 гола в текущем сезоне Первой лиги), полузащитники Никита Махиня (13 матчей) и Александр Чернецкий (9 игр), а также нападающий Глеб Литюк (16 матчей). Отметим, что у всех были контракты до 30 июня следующего года.

Sport.ua попросил главного тренера «Мариуполя» Олега Красноперова прокомментировать уход из команды вышеназванных исполнителей:

– Это наши вопросы, – начал Красноперов. – Могу сказать, что все решения по ребятам принимал я.

– Уже знаете, кем их заменить?

– Да.

– Из «Вереса» ушел знакомый вам по «Ворскле» Марусич. Может ли он стать заменой Литюку?

– Нет. Есть Зубков, Батальский, Быковский. Эта позиция не рассматривается. Да, Зубков и Быковский травмированы, но у них еще есть время на восстановление.

«Мариуполь» на первом этапе чемпионата Первой лиги набрал 31 очко в 18 матчах и занял третье место в группе Б. На втором этапе команда Олега Красноперова стартует в группе «Чемпионская», где перед первым весенним туром имеет четвертый очковый багаж.

Ранее главный тренер ФСК «Мариуполь» рассказал Sport.ua о планах и целях приазовского коллектива.

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Олег Красноперов ФСК Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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