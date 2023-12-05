Олег КРАСНОПЕРОВ: «Если получится подняться выше, все будут счастливы»

Клуб ФСК «Мариуполь», который по итогам прошлого сезона едва не вылетел из Первой лиги, во второй половине года преобразился до неузнаваемости.

Команда под руководством экс-игрока сборной Украины Олега Красноперова в 18 матчах набрала 31 очко и заняла 3-е место в группе Б. Весной приазовцы стартуют в группе «Чемпионская» с четвертой позиции (выше только «Карпаты», «Ингулец» и «Левый берег»).

О том, как «Мариуполь» собирается готовиться к весенним баталиям, Sport.ua расспросил главного тренера команды-открытия нынешнего сезона Первой лиги. Олег Красноперов рассказал:

– Планируем собраться 28 января в Полтаве, потренируемся там 12 дней. Затем сделаем пару выходных, после чего в течение недели поработаем в Киеве, там же команда пройдет медобследование. Позже отправимся на две недели в Закарпатье, а по возвращении оттуда продолжим подготовку к возобновлению чемпионата в Киеве.

– Травмированные Быковский и Зубков успевают восстановиться к началу сборов?

– По срокам должны.

– Кто-то покидает команду? Ждать ли новичков?

– С кем-то будем расставаться, кого-то постараемся найти для усиления.

– На что вас нацеливает клубное руководство, говорили уже?

– Клуб хочет прогрессировать, и, если получится подняться выше, все будут счастливы.

– В зависимости от задач, и футболистов предстоит подбирать соответствующих…

– Этот вопрос еще обговариваем с руководством. Мы понимаем, против кого будем играть.

По информации Sport.ua, базовой датой первого весеннего тура в Первой лиге станет 23 марта.