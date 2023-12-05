Олег КРАСНОПЕРОВ: «Если получится подняться выше, все будут счастливы»
Главный тренер ФСК «Мариуполь» – о планах и целях приазовской команды
Клуб ФСК «Мариуполь», который по итогам прошлого сезона едва не вылетел из Первой лиги, во второй половине года преобразился до неузнаваемости.
Команда под руководством экс-игрока сборной Украины Олега Красноперова в 18 матчах набрала 31 очко и заняла 3-е место в группе Б. Весной приазовцы стартуют в группе «Чемпионская» с четвертой позиции (выше только «Карпаты», «Ингулец» и «Левый берег»).
О том, как «Мариуполь» собирается готовиться к весенним баталиям, Sport.ua расспросил главного тренера команды-открытия нынешнего сезона Первой лиги. Олег Красноперов рассказал:
– Планируем собраться 28 января в Полтаве, потренируемся там 12 дней. Затем сделаем пару выходных, после чего в течение недели поработаем в Киеве, там же команда пройдет медобследование. Позже отправимся на две недели в Закарпатье, а по возвращении оттуда продолжим подготовку к возобновлению чемпионата в Киеве.
– Травмированные Быковский и Зубков успевают восстановиться к началу сборов?
– По срокам должны.
– Кто-то покидает команду? Ждать ли новичков?
– С кем-то будем расставаться, кого-то постараемся найти для усиления.
– На что вас нацеливает клубное руководство, говорили уже?
– Клуб хочет прогрессировать, и, если получится подняться выше, все будут счастливы.
– В зависимости от задач, и футболистов предстоит подбирать соответствующих…
– Этот вопрос еще обговариваем с руководством. Мы понимаем, против кого будем играть.
По информации Sport.ua, базовой датой первого весеннего тура в Первой лиге станет 23 марта.
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