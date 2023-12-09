Если Жирона обыграет Барселону, то возглавит таблицу Ла Лиги, опередив Реал
Центральный поединок тура состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву
9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.
Из-за этой ничьи «сливочные» не сумели укрепить лидерство в чемпионата Испании и подарили шанс «Жироне» возглавить таблицу.
10 декабря состоится центральный матч 16-го тура между «Барселоной» и «Жироной».
У «Реала» сейчас 39 очков после 16 сыгранных туров, а у «Жироны» – 38.
Если жиронцы вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым обыграют «сине-гранатовых», то станут лидерами Ла Лиги.
Таблица Ла Лиги 2023/24
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