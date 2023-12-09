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Испания
09 декабря 2023, 22:59 |
550
1

Если Жирона обыграет Барселону, то возглавит таблицу Ла Лиги, опередив Реал

Центральный поединок тура состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

09 декабря 2023, 22:59 |
550
1
Если Жирона обыграет Барселону, то возглавит таблицу Ла Лиги, опередив Реал
ФК Жирона. Артем Довбик и Виктор Цыганков

9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Из-за этой ничьи «сливочные» не сумели укрепить лидерство в чемпионата Испании и подарили шанс «Жироне» возглавить таблицу.

10 декабря состоится центральный матч 16-го тура между «Барселоной» и «Жироной».

У «Реала» сейчас 39 очков после 16 сыгранных туров, а у «Жироны» – 38.

Если жиронцы вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым обыграют «сине-гранатовых», то станут лидерами Ла Лиги.

Таблица Ла Лиги 2023/24

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Жирона Реал Мадрид Барселона Барселона - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик Бетис Бетис - Реал
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
Лишь бы Жирона не перегорела до завтра. У матча такой ажиотаж, все же футболисты Жироны не так приспособлены к давлению как Барселона. 
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