Если Жирона обыграет Барселону, то возглавит таблицу Ла Лиги, опередив Реал

9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Из-за этой ничьи «сливочные» не сумели укрепить лидерство в чемпионата Испании и подарили шанс «Жироне» возглавить таблицу.

10 декабря состоится центральный матч 16-го тура между «Барселоной» и «Жироной».

У «Реала» сейчас 39 очков после 16 сыгранных туров, а у «Жироны» – 38.

Если жиронцы вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым обыграют «сине-гранатовых», то станут лидерами Ла Лиги.

Таблица Ла Лиги 2023/24