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  4. Отыграл 94 минуты и получил горчичник. Известна оценка Зинченко за игру АПЛ
Англия
09 декабря 2023, 22:47 |
1247
2

Отыграл 94 минуты и получил горчичник. Известна оценка Зинченко за игру АПЛ

«Арсенал» на выезде проиграл «Астон Вилле»

09 декабря 2023, 22:47 |
1247
2
Отыграл 94 минуты и получил горчичник. Известна оценка Зинченко за игру АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вилланов».

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+4-й на Райса Нельсона. На 28-й Александр получил желтую карточку за фол в центре поля. Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку 6.8 за этот матч. Отметим, что в составе лондонского клуба никто больше семи баллов не получил.

Главным героем матча назван Джон Макгинн, который стал автором единственного гола в матче. Он получил высокую оценку – 8.4.

Оценки за матч Астон Вилла – Арсенал от WhoScored

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WhoScored Джон Макгинн Астон Вилла Арсенал Лондон Александр Зинченко Астон Вилла - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший игрок
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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stop2018
Подивіться уважно момент гола, як він з переляканами очами ходив по штрафній! Захисник від бога(((
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-1
introvert
В принципі, десь так і було, Зінченко з Райсом єдині в команді, хто не може собі дорікнути за сьогоднішню гру. А от хвалені гравці атаки Арсенала зіграли напрочуд беззубо.
Емері точно стане кращим тренером грудня.
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-1
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