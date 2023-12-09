Отыграл 94 минуты и получил горчичник. Известна оценка Зинченко за игру АПЛ
«Арсенал» на выезде проиграл «Астон Вилле»
9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вилланов».
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+4-й на Райса Нельсона. На 28-й Александр получил желтую карточку за фол в центре поля. Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку 6.8 за этот матч. Отметим, что в составе лондонского клуба никто больше семи баллов не получил.
Главным героем матча назван Джон Макгинн, который стал автором единственного гола в матче. Он получил высокую оценку – 8.4.
Оценки за матч Астон Вилла – Арсенал от WhoScored
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