Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты предлагают Минаю за его лидера в 2 раза больше, чем 2 других клуба
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 22:36 |
1453
7

Карпаты предлагают Минаю за его лидера в 2 раза больше, чем 2 других клуба

Егор Твердохлеб может перейти во львовский клуб

09 декабря 2023, 22:36 |
1453
7
Карпаты предлагают Минаю за его лидера в 2 раза больше, чем 2 других клуба
ФК Минай. Егор Твердохлеб

Львовские «Карпаты» нацелились на 22-летнего украинского лидера «Миная» Егора Твердохлеба.

Об этом сообщает УПЛ-ТВ. По информации источника, «львы» предлагают за футболиста в 2 раза больше, чем 2 других клуба УПЛ.

Источник также утверждает, что на трансфере Твердохлеба в «Карпаты» настаивает ассистент главного тренера Остап Маркевич.

В текущем сезоне Твердохлеб отличился 2 голами и 1 ассистом в 15 матчах УПЛ за Минай.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Минай» не хочет разрывать контракты с двумя игроками.

По теме:
На хавбека Шахтера объявился еще один претендент в Бразилии
Источник: чемпион Болгарии расторгнет контракт с 33-летним украинцем
Минай не хочет разрывать контракты с двумя футболистами
Егор Твердохлеб Минай Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Айнтрахт поиздевался над Баварией, забив чемпиону пять голов
Футбол | 09 декабря 2023, 18:43 17
Айнтрахт поиздевался над Баварией, забив чемпиону пять голов
Айнтрахт поиздевался над Баварией, забив чемпиону пять голов

Состоялось пять поединков 14-го тура Бундеслиги

Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
Футбол | 09 декабря 2023, 14:45 4
Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы

Проблема состоит в том, что вратаря не хочет отпускать мадридский клуб

ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
Футбол | 09.12.2023, 11:43
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
«Победа будет сенсацией». Мичел поделился ожиданиями от игры с Барселоной
Футбол | 09.12.2023, 22:18
«Победа будет сенсацией». Мичел поделился ожиданиями от игры с Барселоной
«Победа будет сенсацией». Мичел поделился ожиданиями от игры с Барселоной
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
Футбол | 09.12.2023, 06:00
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
а  млн боргу у Карпат? Хто покриє?
Ответить
0
Показать Скрыть 6 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
08.12.2023, 18:32 1
Футбол
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
08.12.2023, 16:53 23
Биатлон
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
08.12.2023, 07:59 20
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
08.12.2023, 20:04 94
Футбол
Легендарный Холифилд назвал свое самое несправедливое поражение
Легендарный Холифилд назвал свое самое несправедливое поражение
08.12.2023, 15:10 3
Бокс
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
08.12.2023, 16:55 26
Футбол
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
08.12.2023, 13:18 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем