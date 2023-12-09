Карпаты предлагают Минаю за его лидера в 2 раза больше, чем 2 других клуба

Львовские «Карпаты» нацелились на 22-летнего украинского лидера «Миная» Егора Твердохлеба.

Об этом сообщает УПЛ-ТВ. По информации источника, «львы» предлагают за футболиста в 2 раза больше, чем 2 других клуба УПЛ.

Источник также утверждает, что на трансфере Твердохлеба в «Карпаты» настаивает ассистент главного тренера Остап Маркевич.

В текущем сезоне Твердохлеб отличился 2 голами и 1 ассистом в 15 матчах УПЛ за Минай.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Минай» не хочет разрывать контракты с двумя игроками.