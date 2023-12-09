Карпаты предлагают Минаю за его лидера в 2 раза больше, чем 2 других клуба
Егор Твердохлеб может перейти во львовский клуб
Львовские «Карпаты» нацелились на 22-летнего украинского лидера «Миная» Егора Твердохлеба.
Об этом сообщает УПЛ-ТВ. По информации источника, «львы» предлагают за футболиста в 2 раза больше, чем 2 других клуба УПЛ.
Источник также утверждает, что на трансфере Твердохлеба в «Карпаты» настаивает ассистент главного тренера Остап Маркевич.
В текущем сезоне Твердохлеб отличился 2 голами и 1 ассистом в 15 матчах УПЛ за Минай.
Ранее Sport.ua сообщал, что «Минай» не хочет разрывать контракты с двумя игроками.
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