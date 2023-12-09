Минай не хочет разрывать контракты с двумя футболистами

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» будут находиться в отпуске до 15 января 2024 года.

По информации нашего источника, клубным руководством прилагаются усилия, чтобы один из этапов подготовки закарпатцев к весенней части сезона прошел за границей.

Пока ряды закарпатской команды покинули девять футболистов, контракты с которыми были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Футболисты были недовольны предложенным уменьшением зарплаты. Сейчас ведутся переговоры с опытными 28-летним Валерием Рогозинским и 26-летним легионером из Молдовы Михаилом Гечевым, чтобы они не покинули «Минай».

К январским тренировкам основной команды планируется привлечь лидеров молодежного состава. Что касается потенциальных новичков из других команд, то рассматриваются варианты по приглашению исполнителей из отечественной Первой лиги.

«Минай» занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав шесть очков.