Минай не хочет разрывать контракты с двумя футболистами
Команда в отпуске до 15 января
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» будут находиться в отпуске до 15 января 2024 года.
По информации нашего источника, клубным руководством прилагаются усилия, чтобы один из этапов подготовки закарпатцев к весенней части сезона прошел за границей.
Пока ряды закарпатской команды покинули девять футболистов, контракты с которыми были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Футболисты были недовольны предложенным уменьшением зарплаты. Сейчас ведутся переговоры с опытными 28-летним Валерием Рогозинским и 26-летним легионером из Молдовы Михаилом Гечевым, чтобы они не покинули «Минай».
К январским тренировкам основной команды планируется привлечь лидеров молодежного состава. Что касается потенциальных новичков из других команд, то рассматриваются варианты по приглашению исполнителей из отечественной Первой лиги.
«Минай» занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав шесть очков.
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