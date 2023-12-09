Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай не хочет разрывать контракты с двумя футболистами
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 19:59 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:16
815
0

Минай не хочет разрывать контракты с двумя футболистами

Команда в отпуске до 15 января

09 декабря 2023, 19:59 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:16
815
0
Минай не хочет разрывать контракты с двумя футболистами
ФК Минай. Желько Любенович

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» будут находиться в отпуске до 15 января 2024 года.

По информации нашего источника, клубным руководством прилагаются усилия, чтобы один из этапов подготовки закарпатцев к весенней части сезона прошел за границей.

Пока ряды закарпатской команды покинули девять футболистов, контракты с которыми были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Футболисты были недовольны предложенным уменьшением зарплаты. Сейчас ведутся переговоры с опытными 28-летним Валерием Рогозинским и 26-летним легионером из Молдовы Михаилом Гечевым, чтобы они не покинули «Минай».

К январским тренировкам основной команды планируется привлечь лидеров молодежного состава. Что касается потенциальных новичков из других команд, то рассматриваются варианты по приглашению исполнителей из отечественной Первой лиги.

«Минай» занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав шесть очков.

По теме:
Кривбасс – Заря – 2:2. Вернидуб вернул лидерство. Видео голов и обзор матча
Источник: чемпион Болгарии расторгнет контракт с 33-летним украинцем
Ворскла – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Валерий Рогозинский Михаил Гечев расторжение контракта трансферы УПЛ трансферы Желько Любенович
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Учитесь, пенсионеры. Борнмут с Забарным уничтожил Ман Юнайтед на выезде
Футбол | 09 декабря 2023, 19:02 12
Учитесь, пенсионеры. Борнмут с Забарным уничтожил Ман Юнайтед на выезде
Учитесь, пенсионеры. Борнмут с Забарным уничтожил Ман Юнайтед на выезде

Егор Ярмолюк вышел на 2-й тайм в поединке «Шеффилд Юнайтед» – «Брентфорд»

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
Футбол | 08 декабря 2023, 23:23 16
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3

У горняков есть 2 игры в запасе, а киевское «Динамо» провело на 4 матча меньше

Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ
Футбол | 09.12.2023, 13:16
Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ
Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
Футбол | 09.12.2023, 18:17
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
МЮ – Борнмут – 0:3. Разгром от вишен, Забарный мог забить. Видео голов
Футбол | 09.12.2023, 19:49
МЮ – Борнмут – 0:3. Разгром от вишен, Забарный мог забить. Видео голов
МЮ – Борнмут – 0:3. Разгром от вишен, Забарный мог забить. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
08.12.2023, 16:55 26
Футбол
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
08.12.2023, 16:53 23
Биатлон
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
08.12.2023, 08:10 4
Футбол
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
08.12.2023, 13:54 8
Биатлон
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
08.12.2023, 18:29 75
Футбол
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
09.12.2023, 06:00 1
Футбол
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
07.12.2023, 23:00 31
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
08.12.2023, 20:04 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем