9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «скаузеров».

До 76-й минуты гости проигрывали 0:1, но вначале Мохамед Салах отыграл 1 мяч, а затем на 90+1-й Харви Эллиот с передачи египтянина вырвал победу для команды.

АПЛ. 16-й тур. 9 декабря

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2

Голы: Матета, 57 (пен.) – Салах, 76, Эллиот, 90+1

Видеообзор матча: