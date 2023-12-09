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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
09.12.2023 14:30 – FT 1 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 декабря 2023, 20:16 |
171
0

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2. Скаузеры вырвали победу на 90+1. Видео

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ

09 декабря 2023, 20:16 |
171
0
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2. Скаузеры вырвали победу на 90+1. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «скаузеров».

До 76-й минуты гости проигрывали 0:1, но вначале Мохамед Салах отыграл 1 мяч, а затем на 90+1-й Харви Эллиот с передачи египтянина вырвал победу для команды.

АПЛ. 16-й тур. 9 декабря

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2

Голы: Матета, 57 (пен.) – Салах, 76, Эллиот, 90+1

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
75’
Джордан Айю (Кристал Пэлас) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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Харви Эллиотт Мохамед Салах Кристал Пэлас Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пенальти
Источник Sport.ua
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