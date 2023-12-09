Ливерпуль вырвал победу у Кристал Пэлас и возглавил турнирную таблицу АПЛ

В субботу, 9 декабря, состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Кристалл Пелес» и «Ливерпуль». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Открыли счет в матче лондонцы, на 57-й минуте пенальти реализовал Жуан-Филипп Матета, а уже через 18 минут подвел свою команду Джордан Айю, получив вторую желтую карточку. «Ливерпуль» воспользовался большинством, сначала сравнял счет в матче Салах, а уже в компенсированное арбитром время победу «красным» принес Харви Эллиотт.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» вышел в лидеры английского чемпионата и в случае потери очков лондонского «Арсенала» в сегодняшнем матче с «Астон Виллой» останется первым и по итогам игрового тура.

АПЛ. 16-й тур, 9 декабря.

Кристал Пелес – Ливерпуль – 1:2

Голы: Матета, 57 – Салах, 76, Эллиотт, 90+1.

Удаление: Айю, 75.

Кристал Пэлас: Джонстон (Мэттьюз, 87), Уорд, Андерсен, Гехи, Клайн, Ричардс, Хьюз (Озо, 90), Лерма (Олисе, 68), Шлупп (Ахамада, 84), Айю, Эдуар (Матета, 46).



Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Куанса (Конате, 57), Цимикас, Эндо (Гомес, 46), Собослаи (Джонс, 74), Гравенберх (Гакпо, 57), Салах, Диас, Нуньес (Эллиотт, 74).

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