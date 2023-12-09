Сухой матч и отличная игра в защите. Известна оценка Забарного за матч с МЮ

9 декабря проходят матчи 16 тура АПЛ. «Борнмут» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

В стартовом составе гостей традиционно сыграл украинский защитник Илья Забарный, проведший полный матч, отлично отыгравший в обороне и даже имевший голевой момент на 28-й минуте. Статистический портал WhoScored поставил высокую оценку украинцу за этот матч – 7.3.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Борнмута» Льюис Кук, отличившийся результативной передачей в этой игре. Его оценили в 8,6 балла.

Оценки матча Манчестер Юнайтед – Борнмут от WhoScored