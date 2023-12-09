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  4. Сухой матч и отличная игра в защите. Известна оценка Забарного за матч с МЮ
Англия
09 декабря 2023, 20:18 |
1848
0

Сухой матч и отличная игра в защите. Известна оценка Забарного за матч с МЮ

«Борнмут» разгромил «дьяволов» со счетом 3:0

09 декабря 2023, 20:18 |
1848
0
Сухой матч и отличная игра в защите. Известна оценка Забарного за матч с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (справа)

9 декабря проходят матчи 16 тура АПЛ. «Борнмут» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

В стартовом составе гостей традиционно сыграл украинский защитник Илья Забарный, проведший полный матч, отлично отыгравший в обороне и даже имевший голевой момент на 28-й минуте. Статистический портал WhoScored поставил высокую оценку украинцу за этот матч – 7.3.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Борнмута» Льюис Кук, отличившийся результативной передачей в этой игре. Его оценили в 8,6 балла.

Оценки матча Манчестер Юнайтед – Борнмут от WhoScored

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Источник Sport.ua
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