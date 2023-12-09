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Англия
09 декабря 2023, 19:52 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:13
1298
0

Отыграл тайм и стал лучшим в Брентфорде. Какая оценка Ярмолюка за матч АПЛ?

«Пчелы» уступили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1, Егор вышел на вторую 45-минутку

09 декабря 2023, 19:52 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:13
1298
0
Отыграл тайм и стал лучшим в Брентфорде. Какая оценка Ярмолюка за матч АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на второй тайм.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов. Такой показатель Егора является лучшим среди игроков «Брентфорда» наравне с защитником команды Итаном Пинноком.

Лучшим игроком матча стал защитник «Шеффилд Юнайтед» Анел Ахмедходжич (8.0).

Оценки WhoScored за матч Шеффилд Юнайтед – Брентфорд – 1:0

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Егор Ярмолюк Анел Ахмедходжич лучший игрок WhoScored Шеффилд Юнайтед Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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