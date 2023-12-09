Отыграл тайм и стал лучшим в Брентфорде. Какая оценка Ярмолюка за матч АПЛ?
«Пчелы» уступили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1, Егор вышел на вторую 45-минутку
9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на второй тайм.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов. Такой показатель Егора является лучшим среди игроков «Брентфорда» наравне с защитником команды Итаном Пинноком.
Лучшим игроком матча стал защитник «Шеффилд Юнайтед» Анел Ахмедходжич (8.0).
Оценки WhoScored за матч Шеффилд Юнайтед – Брентфорд – 1:0
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