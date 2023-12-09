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  4. ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
Испания
09 декабря 2023, 19:35 |
4835
3

ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча

Украинец вытащил мяч из-под перекладины

09 декабря 2023, 19:35 |
4835
3
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 9 декабря, состоялся матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Бетис» и мадридский «Реал». Игра прошла в Севилье на стадионе «Бенито Уильямарин». Команды расписали ничью – 1:1.

Украинский голкипер «Рала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридского клуба и отыграл целый матч.

На 90+7 минуте «Бетис» мог вырвать победу, но помешал украинский страж ворот, который вытащил мяч из-под перекладины после удара головой Чади Риада.

ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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moysha
Для чого дебіли даєте силку на відео якщо її там не має, а телеграм ваш мені до лампочки.
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+3
Віталій Дубенський
Брехня. М'яч не йшов під перекладину, а трохи вище воріт.
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-1
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