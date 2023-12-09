10 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGО.

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция