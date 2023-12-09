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Барселона
10.12.2023 22:00 - : -
Жирона
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Испания
09 декабря 2023, 18:40 |
486
0

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

09 декабря 2023, 18:40 |
486
0
Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

10 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGО.

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Барселона Жирона Барселона - Жирона смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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