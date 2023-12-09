Испания09 декабря 2023, 18:40 |
486
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Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву
09 декабря 2023, 18:40 |
486
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10 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGО.
Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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