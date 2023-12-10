Украина. Премьер лига10 декабря 2023, 09:33 |
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Колос
Игра состоится 10 декабря, начало – в 15:00
10 декабря 2023, 09:33 |
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В воскресенье,10 декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Черноморец» и «Колос». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру будет судить Дмитрий Панчишин из Харькова.
Черноморец – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч «Черноморец» – «Колос» в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Колос».
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