Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Колос

В воскресенье,10 декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Черноморец» и «Колос». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Дмитрий Панчишин из Харькова.

Черноморец – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч «Черноморец» – «Колос» в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Колос».