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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 09:33 |
235
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Колос

Игра состоится 10 декабря, начало – в 15:00

10 декабря 2023, 09:33 |
235
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Колос
УПЛ

В воскресенье,10 декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Черноморец» и «Колос». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Дмитрий Панчишин из Харькова.

Черноморец – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч «Черноморец» – «Колос» в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Колос».

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Источник Sport.ua
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