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Чемпионат Украины
Черноморец
10.12.2023 15:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 17:31 | Обновлено 09 декабря 2023, 17:35
357
0

Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 декабря поединок 17-го тура Украинской Премьер-Лиги

09 декабря 2023, 17:31 | Обновлено 09 декабря 2023, 17:35
357
0
Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

​В воскресенье, 10 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Колос».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Одесский «Черноморец» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 10-е место. В 15 матчах он набрал 19 очков. «Колос» идет на 8-й позиции. У него 21 очко после 15 встреч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Колос».

Видеотрансляцию матча «Черноморец» – «Колос» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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