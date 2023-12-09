​В воскресенье, 10 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Колос».

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Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Одесский «Черноморец» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 10-е место. В 15 матчах он набрал 19 очков. «Колос» идет на 8-й позиции. У него 21 очко после 15 встреч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Колос».

Видеотрансляцию матча «Черноморец» – «Колос» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.