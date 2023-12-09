ФОТО. Перес на стороне Лунина? Президент Реала встретился с Андреем
Украинский страж ворот сегодня сыграет в старте
9 декабря мадридский «Реал» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Бетисом».
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут. Перед поединком президент мадридского клуба Флорентино Перес встретился с футболистами своего клуба. Испанский бизнесмен также встретился и с Луниным, а фотографы зафиксировали этот момент.
Ранее сообщалось, что Лунин собирается покинуть «Реал зимой». Названы все заинтересованные клубы.
ФОТО. Перес на стороне Лунина? Президент Реала встретился с Андреем
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