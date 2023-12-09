9 декабря мадридский «Реал» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Бетисом».

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут. Перед поединком президент мадридского клуба Флорентино Перес встретился с футболистами своего клуба. Испанский бизнесмен также встретился и с Луниным, а фотографы зафиксировали этот момент.

Ранее сообщалось, что Лунин собирается покинуть «Реал зимой». Названы все заинтересованные клубы.

ФОТО. Перес на стороне Лунина? Президент Реала встретился с Андреем