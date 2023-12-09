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  4. ФОТО. Перес на стороне Лунина? Президент Реала встретился с Андреем
Испания
09 декабря 2023, 16:47 | Обновлено 09 декабря 2023, 17:16
2456
4

ФОТО. Перес на стороне Лунина? Президент Реала встретился с Андреем

Украинский страж ворот сегодня сыграет в старте

09 декабря 2023, 16:47 | Обновлено 09 декабря 2023, 17:16
2456
4
ФОТО. Перес на стороне Лунина? Президент Реала встретился с Андреем
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 декабря мадридский «Реал» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Бетисом».

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут. Перед поединком президент мадридского клуба Флорентино Перес встретился с футболистами своего клуба. Испанский бизнесмен также встретился и с Луниным, а фотографы зафиксировали этот момент.

Ранее сообщалось, что Лунин собирается покинуть «Реал зимой». Названы все заинтересованные клубы.

ФОТО. Перес на стороне Лунина? Президент Реала встретился с Андреем

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Флорентино Перес Андрей Лунин Реал Мадрид фото Бетис - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Octopus
Перес всегда был на стороне Лунина, это он его покупал.
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+4
Raien
Санта Барбара відпочиває. Закупили поп корн усім офісом, чекаємо на продовження.
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+1
roman75zpr
По заголовку можно понять, что он только с Луниным и встретился... а по факту со всей командой... Правильно, главное заголовком привлечь внимание - недожурналистика 
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+1
Александр Толстых
За то,что без запасного вратаря может остаться.Вот и встретился с Луниным.Как третий выздоровеет,так и выставят Лунина на трансфер.Вот и всё.Лунину нужно стоять на своем,что уходит.
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0
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