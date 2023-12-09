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  4. Шмидт назвал условие, при котором покинет Бенфику
Португалия
09 декабря 2023, 15:50 |
107
0

Шмидт назвал условие, при котором покинет Бенфику

Тренер не держится за свое кресло

09 декабря 2023, 15:50 |
107
0
Шмидт назвал условие, при котором покинет Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт после ничьи 1:1 с «Фаренсе» в чемпионате Португалии признался, что готов покинуть свою должность:

«Если будет кто-то, кто сможет заменить меня и, возможно, даже станет лучше, чем я, я уйду. Если проблема во мне, я дам пространство, чтобы кто-то поработал лучше меня».

Также после вчерашнего матча Шмидт ответил фанатам команды, которые освистывали тренера.

Напомним, «Бенфика» в нынешнем сезоне провалила групповой этап Лиги чемпионов и идет лишь второй в чемпионате Португалии.

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Рогер Шмидт Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Источник Record.pt
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