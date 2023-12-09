Португалия09 декабря 2023, 15:50 |
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Шмидт назвал условие, при котором покинет Бенфику
Тренер не держится за свое кресло
09 декабря 2023, 15:50 |
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Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт после ничьи 1:1 с «Фаренсе» в чемпионате Португалии признался, что готов покинуть свою должность:
«Если будет кто-то, кто сможет заменить меня и, возможно, даже станет лучше, чем я, я уйду. Если проблема во мне, я дам пространство, чтобы кто-то поработал лучше меня».
Также после вчерашнего матча Шмидт ответил фанатам команды, которые освистывали тренера.
Напомним, «Бенфика» в нынешнем сезоне провалила групповой этап Лиги чемпионов и идет лишь второй в чемпионате Португалии.
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