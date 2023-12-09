Тренер Бенфики: «Возвращайтесь на трибуны, когда мы станем чемпионами»

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал поведение болельщиков на домашнем матче с «Фаренсе» (1:1), освистывавших самого наставника и бросавших посторонние предметы на поле.

«Пожалуйста, оставайтесь дома, если вы не удовлетворены тем, как футболисты играли. Мы не могли играть лучше, чем сегодня. Если вы не готовы помочь и поддержать команду, оставайтесь дома и возвращайтесь на трибуны, когда мы станем чемпионами. Если вы не уважаете игроков, тренера и «Бенфику», если вы никого не уважаете, оставайтесь дома», – призвал Шмидт на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что ничейный результат с середняком не позволил «орлам» вновь выйти на первое место в турнирной таблице. На данный момент «Бенфика» после двух ничьих подряд в чемпионате Португалии занимает второе место с 30 очками, отставая от «Спортинга» на один балл (при этом у конкурента есть еще игра в запасе).