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  4. Тренер Бенфики: «Возвращайтесь на трибуны, когда мы станем чемпионами»
Португалия
09 декабря 2023, 09:40 |
1201
0

Тренер Бенфики: «Возвращайтесь на трибуны, когда мы станем чемпионами»

Рогер Шмидт – о поведении болельщиков на последнем матче

09 декабря 2023, 09:40 |
1201
0
Тренер Бенфики: «Возвращайтесь на трибуны, когда мы станем чемпионами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал поведение болельщиков на домашнем матче с «Фаренсе» (1:1), освистывавших самого наставника и бросавших посторонние предметы на поле.

«Пожалуйста, оставайтесь дома, если вы не удовлетворены тем, как футболисты играли. Мы не могли играть лучше, чем сегодня. Если вы не готовы помочь и поддержать команду, оставайтесь дома и возвращайтесь на трибуны, когда мы станем чемпионами. Если вы не уважаете игроков, тренера и «Бенфику», если вы никого не уважаете, оставайтесь дома», – призвал Шмидт на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что ничейный результат с середняком не позволил «орлам» вновь выйти на первое место в турнирной таблице. На данный момент «Бенфика» после двух ничьих подряд в чемпионате Португалии занимает второе место с 30 очками, отставая от «Спортинга» на один балл (при этом у конкурента есть еще игра в запасе).

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Рогер Шмидт Бенфика чемпионат Португалии по футболу Фаренсе
Источник Record.pt
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