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  4. БАРТОН: «Опасно нанимать женщин: отправляют нюдсы игрокам, разбивают браки»
Англия
09 декабря 2023, 15:30 |
924
0

БАРТОН: «Опасно нанимать женщин: отправляют нюдсы игрокам, разбивают браки»

Бывший игрок сборной Англии снова раскритиковал женщин в футболе

09 декабря 2023, 15:30 |
924
0
БАРТОН: «Опасно нанимать женщин: отправляют нюдсы игрокам, разбивают браки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоуи Бартон

Бывший игрок «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии Джоуи Бартон рассказал, почему опасно нанимать женщин на должности в мужском футболе.

«За свою профессиональную жизнь я не раз видел, как женщины компрометируют себя в мужской игре, это просто смешно. Я даже потерял счет.

Женщины отправляли игрокам фотографии в обнаженном виде. Заводили полноценные романы и стоили людям браков. Чтобы в это поверить, нужно было это испытать. Это происходит постоянно.

Я считаю, что очень опасно иметь женщин на определенных должностях в определенных отделах мужского футбола, потому что в конечном итоге, как сказал бы мой хороший друг: «Они не из дерева сделаны, парень!». Это рецепт катастрофы», – заявил экс-футболист.

Ранее Бартон выступил против того, чтобы девушки комментировали мужской футбол.

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Источник Twitter
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