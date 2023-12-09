БАРТОН: «Опасно нанимать женщин: отправляют нюдсы игрокам, разбивают браки»

Бывший игрок «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии Джоуи Бартон рассказал, почему опасно нанимать женщин на должности в мужском футболе.

«За свою профессиональную жизнь я не раз видел, как женщины компрометируют себя в мужской игре, это просто смешно. Я даже потерял счет.

Женщины отправляли игрокам фотографии в обнаженном виде. Заводили полноценные романы и стоили людям браков. Чтобы в это поверить, нужно было это испытать. Это происходит постоянно.

Я считаю, что очень опасно иметь женщин на определенных должностях в определенных отделах мужского футбола, потому что в конечном итоге, как сказал бы мой хороший друг: «Они не из дерева сделаны, парень!». Это рецепт катастрофы», – заявил экс-футболист.

Ранее Бартон выступил против того, чтобы девушки комментировали мужской футбол.