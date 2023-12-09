Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 14:18 |
248
0

Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 17-м туре УПЛ

09 декабря 2023, 14:18 |
248
0
Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы
ФК Кривбасс

Сегодня, 9 декабря «Кривбасс» в матче 17-го тура УПЛ в Кривом Роге примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Рябок, Стецьков, Нябейе, Кузык, Илич, Бизимана, Дебелко, Задерака, Кожушко

«Заря»: Сапутин, Снурницин, Батагов, Боль, Кирюханцев, Нагнойный, Мишнев, Чурко, Антюх, Герреро, Алефиренко

По теме:
Джихад БИЗИМАНА: «Уровень футбола в Украине очень приличный»
ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 вышел из кризиса, боремся за самые высокие места»
Евгений ШЕВЧЕНКО: «Пенальти от Монзуль – это реально смешно»
Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Кривбасс - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник УПЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
Футбол | 08 декабря 2023, 18:29 72
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали

Катерина Монзуль совершила недопустимую ошибку

Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Футбол | 08 декабря 2023, 18:32 1
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024

Украинской команде нужно еще пройти плей-офф через путь В

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
Футбол | 08.12.2023, 23:23
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
Миколенко или Мудрик? Легенда Арсенала сделала прогноз на Эвертон – Челси
Футбол | 09.12.2023, 07:40
Миколенко или Мудрик? Легенда Арсенала сделала прогноз на Эвертон – Челси
Миколенко или Мудрик? Легенда Арсенала сделала прогноз на Эвертон – Челси
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
Футбол | 09.12.2023, 11:43
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
08.12.2023, 13:18 7
Футбол
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
08.12.2023, 07:59 20
Футбол
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
07.12.2023, 09:02 5
Биатлон
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
08.12.2023, 16:55 26
Футбол
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
07.12.2023, 09:58 1
Футбол
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
07.12.2023, 15:41 21
Футбол
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
08.12.2023, 16:53 19
Биатлон
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
07.12.2023, 11:43 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем