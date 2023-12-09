Украина. Премьер лига09 декабря 2023, 14:18 |
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Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 17-м туре УПЛ
09 декабря 2023, 14:18 |
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Сегодня, 9 декабря «Кривбасс» в матче 17-го тура УПЛ в Кривом Роге примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Рябок, Стецьков, Нябейе, Кузык, Илич, Бизимана, Дебелко, Задерака, Кожушко
«Заря»: Сапутин, Снурницин, Батагов, Боль, Кирюханцев, Нагнойный, Мишнев, Чурко, Антюх, Герреро, Алефиренко
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