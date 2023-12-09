Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 9 декабря «Кривбасс» в матче 17-го тура УПЛ в Кривом Роге примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Рябок, Стецьков, Нябейе, Кузык, Илич, Бизимана, Дебелко, Задерака, Кожушко

«Заря»: Сапутин, Снурницин, Батагов, Боль, Кирюханцев, Нагнойный, Мишнев, Чурко, Антюх, Герреро, Алефиренко