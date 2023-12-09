Италия09 декабря 2023, 13:01 |
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Наполи выдал худшую серию с 2016 года
Чемпионы Италии потерпели три поражения подряд
09 декабря 2023, 13:01 |
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Вчера «Наполи» в матче 15-го тура Серии А на выезде проиграл со счетом 0:1 «Ювентусу». Для команды Вальтера Маццарри это поражение стало третьим подряд во всех турнирах.
Такой неудачной серии у «Наполи» не было семь лет – с октября 2016 года, когда команду возглавлял нынешний тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри.
Отметим, что одной из причин неудачной серии «Наполи» является тяжелый календарь в последние недели. Ранее чемпионы Италии проиграли мадридскому «Реалу» (2:4) и миланскому «Интеру» (0:3).
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