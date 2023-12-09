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Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 12:44 | Обновлено 09 декабря 2023, 12:48
134
0

ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 вышел из кризиса, боремся за самые высокие места»

Полузащитник «Днепра-1» – о матче с «Полесьем» в Житомире

09 декабря 2023, 12:44 | Обновлено 09 декабря 2023, 12:48
134
0
ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 вышел из кризиса, боремся за самые высокие места»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

После матча в Житомире полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок оценил игру с «Полесьем» (1:1) и общее положение дел в команде.

– Нам показалось, что это был хороший ничейный матч. А каковы ваши впечатления?

- Впечатления, что могли где-нибудь в конце матча вырвать победу все же. Первый тайм был тяжелым, я считаю, а во втором мы лучше играли. Могли вырывать победу.

– Казалось, что в первом тайме вы и «Полесье» ждали ошибки друг друга, не такими большими силами ходили в чужую штрафную…

– Где-то так и было. Ждали ошибок соперника, потому что поле и мяч были очень скользкими – кто-то мог и ошибиться. С нашей стороны, был прессинг. Хочу подчеркнуть, что поле находится в хорошем состоянии. Не на всех стадионах такое поле.

– Что скажете вообще о периоде после прихода в команду Максимова?

– Считаю, что это хороший период. Мы выиграли много матчей. Можно сказать, что вышли из кризиса, боремся за самые высокие места. Должны быть в тройке в конце сезона.

– Два невыигранных матча сейчас – это еще не кризис?

– Считаю, нет. Действительно, нельзя было проигрывать дома «Ворскле». Это было очень обидно. Сегодня могли победить, но ведь были и такие качели. Я не видел момента с пенальти, что произошло.

– Многие после серии побед такие матчи, как с «Ворсклой», считают уже несчастным случаем, поскольку видят вас фаворитом. Вы согласны с этим, и не давит ли такое на вас?

– Нет, не давит. Мы выходим и играем от матча к матчу. Если бы было какое-то безумное давление, мы бы не вышли из этого кризиса, когда шли на 11-12 месте. Потому и считаю, что нужно идти постепенно и настраиваться на каждый следующий матч.

– Мы с вами разговаривали после первого матча Максимова против «Колоса». Вы рассказывали, что он сказал команде примерно такое: «Вы умеете играть в футбол, но нужно поработать в отборе». Его знают как тренера, умеющего мотивировать. Сейчас уже, на длинной дистанции, что можете назвать лучшее, что он вам подсказал?

– Он действительно большой акцент делает на отборе мяча, высоком прессинге. Когда пришел, он расслабил ребят, а сейчас держит в тонусе.

– Расслабил – это как?

– Сказал, что для выхода из кризиса нужно выбросить это из головы. Как я сказал только что: идти от матча к матчу, забыть прошлое и настраиваться на каждый матч как на финал. Иногда, как все тренеры, может взбодрить, а может напихать. Это нормально.

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Александр Пихаленок Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Днепр-1
Источник Профутбол Digital
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