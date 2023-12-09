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Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 11:55 | Обновлено 09 декабря 2023, 12:48
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Поединок с Днепром-1 стал юбилейным для Андрея Гитченко

39-летний защитник «Полесья» провел 250-й матч в карьере

09 декабря 2023, 11:55 | Обновлено 09 декабря 2023, 12:48
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Поединок с Днепром-1 стал юбилейным для Андрея Гитченко
СК Днепр-1. Андрей Гитченко (слева)

Поединок против «Днепра-1» (1:1) стал 250-м в карьере 39-летнего защитника «Полесья» Андрея Гитченко.

222 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 19 – в Кубке Украины и 9 – в еврокубках. 79 матчей Андрей провел за «Десну», 78 – за «Александрию», 59 – за «Карпаты», 15 – за «Арсенал», 11 – за «Кривбасс» и 8 – за «Полесье».

Дорога в гвардейский «Клуб 250» заняла у Гитченко ни много ни мало 18 лет 117 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 13 августа 2005 года в гостевом поединке «Арсенала» с МФК «Александрией» в 1/32 финала Кубка Украины (6:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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