Поединок с Днепром-1 стал юбилейным для Андрея Гитченко

Поединок против «Днепра-1» (1:1) стал 250-м в карьере 39-летнего защитника «Полесья» Андрея Гитченко.

222 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 19 – в Кубке Украины и 9 – в еврокубках. 79 матчей Андрей провел за «Десну», 78 – за «Александрию», 59 – за «Карпаты», 15 – за «Арсенал», 11 – за «Кривбасс» и 8 – за «Полесье».

Дорога в гвардейский «Клуб 250» заняла у Гитченко ни много ни мало 18 лет 117 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 13 августа 2005 года в гостевом поединке «Арсенала» с МФК «Александрией» в 1/32 финала Кубка Украины (6:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ