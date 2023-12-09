Дмитрий ШАСТАЛ: «Полесье стало хорошим раздражителем для многих»

Хавбек «Полесья» Дмитрий Шастал прокомментировал ничью (1:1) в матче 17-го тура УПЛ против «Днепра-1»:

«Вспомнили сейчас в раздевалке – мы с сентября не проигрывали. Поэтому я считаю результат положительным. Отличался ли «Днепр-1» по сравнению с предыдущими матчами – трудно сказать. Но, в любом случае, мы играем уже в третий раз за полгода, и эти матчи оказываются для нас принципиальными.

Поэтому, безусловно, хотелось идти на паузу на положительной ноте, но я считаю, что даже ничья, учитывая, что мы проигрывали, – это неплохой результат. Все команды, выходившие против нас, выходили с «предварительным уважением», я бы сказал так. Нам не было легко ни с одним соперником.

Любую игру вспомнить, то за счет класса или на легкой ноге пройти было нельзя. Все соперники готовятся, все хотят отобрать у нас очки. Я так смотрю, что мы еще и хороший раздражитель для всех остальных. Все сюда приезжают суперзаряженными. И «Днепр-1» сегодня – не исключение».