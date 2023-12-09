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  4. КАЛИТВИНЦЕВ: «Мы ожидали такую игру – было очень большое напряжение»
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 03:28 | Обновлено 09 декабря 2023, 03:37
19
0

КАЛИТВИНЦЕВ: «Мы ожидали такую игру – было очень большое напряжение»

Наставник «Полесья» прокомментировал ничью в матче против «Днепра-1»

09 декабря 2023, 03:28 | Обновлено 09 декабря 2023, 03:37
19
0
КАЛИТВИНЦЕВ: «Мы ожидали такую игру – было очень большое напряжение»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью (1:1) в матче 17-го тура УПЛ против «Днепра-1»:

«Мы ожидали такую игру – было очень большое напряжение. Мы играли с серебряным призером УПЛ, с хорошей командой. Результат? Моя точка зрения – неплохой результат. Мы проигрывали, команда проявила характер. Были неплохие скорости, но общекомандная скорость должна быть лучше.

Это последняя игра осенней части, это с определенной точки зрения и психология. «Днепр-1» также хорошо контролирует мяч, команда использовала ту же схему. Мы очень хорошо разобрали соперника, каких-то сюрпризов мы не увидели. Но то, что они умеют – этого вполне достаточно.

Ступенька, на которой мы сейчас находимся, мы на нее не смотрим. Многие игры впереди, это по сути, только начало второго круга. Есть команды, еще не сыгравшие все игры первого. Сейчас мы немного отдохнем, и дальше будет подготовка, очень серьезная и интенсивная. Впереди много работы. Хвалить ли команду за пройденный этап? Я об этом подумаю».

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Юрий Калитвинцев чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1
Источник ФК Полесье
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