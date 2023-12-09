Франция09 декабря 2023, 02:17 | Обновлено 09 декабря 2023, 02:24
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ВИДЕО. Ланс сыграл вничью с Монпелье и входит в топ-5 французской Лиги 1
Команды играли на стадионе «Стад де ля Моссон» в Монпелье
09 декабря 2023, 02:17 | Обновлено 09 декабря 2023, 02:24
16
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В матче 15-го тура чемпионата Франции «Монпелье» сыграл вничью с «Лансом» (0:0).
Команды играли на стадионе «Стад де ля Моссон» в Монпелье.
«Ланс» с 23 очками входит в топ-5 турнирной таблицы Лиги 1. «Монпелье» находится на 13-й позиции (14 очков).
Лига 1. 15-й тур, 8 декабря
Монпелье – Ланс – 0:0
Видеообзор матча
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