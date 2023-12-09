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Чемпионат Франции
Монпелье
08.12.2023 22:00 – FT 0 : 0
Ланс
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Франция
09 декабря 2023, 02:17 | Обновлено 09 декабря 2023, 02:24
16
0

ВИДЕО. Ланс сыграл вничью с Монпелье и входит в топ-5 французской Лиги 1

Команды играли на стадионе «Стад де ля Моссон» в Монпелье

09 декабря 2023, 02:17 | Обновлено 09 декабря 2023, 02:24
16
0
ВИДЕО. Ланс сыграл вничью с Монпелье и входит в топ-5 французской Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура чемпионата Франции «Монпелье» сыграл вничью с «Лансом» (0:0).

Команды играли на стадионе «Стад де ля Моссон» в Монпелье.

«Ланс» с 23 очками входит в топ-5 турнирной таблицы Лиги 1. «Монпелье» находится на 13-й позиции (14 очков).

Лига 1. 15-й тур, 8 декабря

Монпелье – Ланс – 0:0

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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