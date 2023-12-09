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Чемпионат Германии
Хоффенхайм
08.12.2023 21:30 – FT 3 : 1
Бохум
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Германия
09 декабря 2023, 02:59 | Обновлено 09 декабря 2023, 03:10
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Хоффенхайм уверенно обыграл Бохум и входит в топ-6 Бундеслиги

В конце матча для гостей гол престижа забил португалец Гонсалу Пасиенсия

09 декабря 2023, 02:59 | Обновлено 09 декабря 2023, 03:10
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Хоффенхайм уверенно обыграл Бохум и входит в топ-6 Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» дома переиграл «Бохум» со счетом 3:1.

На 32-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу, затем голы забили Андрей Крамарич и Ила Бебу.

В конце матча для гостей гол престижа забил португалец Гонсалу Пасиенсия.

«Хоффенхайм» набрал 23 очка и входит в топ-6, «Бохум» занимает 12-е место (13 баллов).

Бундеслига. 14-й тур, 8 декабря

Хоффенхайм – Бохум – 3:1

Голы: Машович, 32 (автогол), Крамарич, 43, Бебу, 76 – Гонсалу Пасьенсия, 90

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Пасьенса (Бохум).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Ихлас Бебу (Хоффенхайм).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хоффенхайм).
32’
ГОЛ ! Автогол забил Эрхан Машович (Бохум).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Хоффенхайм Бохум Андрей Крамарич видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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