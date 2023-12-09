ВИДЕО. Три красные карточки. Хетафе вырвал победу у Валенсии в Ла Лиге
Единственный в матче гол забил Борха Майораль на 87-й минуте
В матче 16-го тура чемпионата Испании «Хетафе» выиграл у «Валенсии» со счетом 1:0.
Защитник «летучих мышей» Габриэл Паулиста сразу после перерыва оставил гостей в меньшинстве, получив вторую желтую карточку.
Единственный в матче гол на 87-й минуте для хозяев поля забил Борха Майораль.
После гола Хави Герра что-то сказал в адрес арбитра, и тот снова достал красную карточку, оставив гостей вдевятером.
На 90+3 минуте защитник хозяев Домингос Дуарте за разговоры с арбитром также был удален.
«Хетафе» набрал 22 очка и входит в топ-8 Ла Лиги. «Валенсия» идет на 10-й позиции (19 очков).
Ла Лига. 16-й тур, 8 декабря
Хетафе – Валенсия – 1:0
Гол: Борха Майораль, 87.
Видеообзор матча
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