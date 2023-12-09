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Чемпионат Испании
Хетафе
08.12.2023 22:00 – FT 1 : 0
Валенсия
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Испания
09 декабря 2023, 01:47 | Обновлено 09 декабря 2023, 02:05
44
0

ВИДЕО. Три красные карточки. Хетафе вырвал победу у Валенсии в Ла Лиге

Единственный в матче гол забил Борха Майораль на 87-й минуте

09 декабря 2023, 01:47 | Обновлено 09 декабря 2023, 02:05
44
0
ВИДЕО. Три красные карточки. Хетафе вырвал победу у Валенсии в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Борха Майораль

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Хетафе» выиграл у «Валенсии» со счетом 1:0.

Защитник «летучих мышей» Габриэл Паулиста сразу после перерыва оставил гостей в меньшинстве, получив вторую желтую карточку.

Единственный в матче гол на 87-й минуте для хозяев поля забил Борха Майораль.

После гола Хави Герра что-то сказал в адрес арбитра, и тот снова достал красную карточку, оставив гостей вдевятером.

На 90+3 минуте защитник хозяев Домингос Дуарте за разговоры с арбитром также был удален.

«Хетафе» набрал 22 очка и входит в топ-8 Ла Лиги. «Валенсия» идет на 10-й позиции (19 очков).

Ла Лига. 16-й тур, 8 декабря

Хетафе – Валенсия – 1:0

Гол: Борха Майораль, 87.

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
Домингуш Дуарте (Хетафе) получает красную карточку.
89’
Javier Guerra (Валенсия) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
50’
Габриэль Паулиста (Валенсия) получает красную карточку.
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Хетафе Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Борха Майораль Габриэл Паулиста удаление (красная карточка)
Источник Sport.ua
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