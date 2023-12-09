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Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 00:41 | Обновлено 09 декабря 2023, 00:47
87
0

ЛАВРИНЕНКО: «Шахтар – хорошая команда уровня Лиги чемпионов»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал поражение в матче с «Шахтером»

09 декабря 2023, 00:41 | Обновлено 09 декабря 2023, 00:47
87
0
ЛАВРИНЕНКО: «Шахтар – хорошая команда уровня Лиги чемпионов»
shakhtar.com. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение в матче 17-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:2):

– Понимаем, что «Шахтер» является действующим чемпионом Украины. Нам очень тяжело с такими соперниками играть, но мы пытались дать бой. Возможно, если бы не пропустили после рикошета и сыграли осторожнее в первом тайме, то во втором команда выглядела бы более агрессивно. В целом уровень соперника оказался выше, и гол, забитый Зубковым, сложный и очень хороший. «Шахтер» – хорошая команда уровня Лиги чемпионов, поэтому за ребят не стыдно.

– Планируете усиление? Если да, на какие позиции?

– Планируем, но не все так просто. Сейчас очень большая конкуренция среди клубов за игроков, и их дефицит значителен. У нас бюджет не столь велик, как у других команд, но хотим усилить позицию нападающего и фланговых полузащитников. Сейчас выросла интенсивность чемпионата, нам не хватает скорости и футболистов, которые будут выходить на замену и усиливать игру.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес Сергей Лавриненко пресс-конференция
Источник ФК Шахтер Донецк
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