Оттолкнулись от дна. Вестерло с Сидорчуком выиграл гостевой матч в Бельгии

В матче 17-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» на выезде обыграл «Кортрейк» со счетом 2:1.

У Вестерло в стартовом составе вышел украинский хавбек Сергей Сидорчук и провел на поле весь матч

«Вестерло» имеет в активе 14 очков после 17 матчей и поднялся в турнирной таблице на 14-ю позицию.

Чемпионат Бельгии, 17-й тур, 8 декабря

Кортрейк – Вестерло – 1:3

Голы: Девис, 65 – Фриган, 33, Дачи, 87

Турнирная таблица