Бельгия08 декабря 2023, 23:55 | Обновлено 09 декабря 2023, 00:22
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Оттолкнулись от дна. Вестерло с Сидорчуком выиграл гостевой матч в Бельгии
«Вестерло» на выезде обыграл «Кортрейк» со счетом 2:1
08 декабря 2023, 23:55 | Обновлено 09 декабря 2023, 00:22
158
0
В матче 17-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» на выезде обыграл «Кортрейк» со счетом 2:1.
У Вестерло в стартовом составе вышел украинский хавбек Сергей Сидорчук и провел на поле весь матч
«Вестерло» имеет в активе 14 очков после 17 матчей и поднялся в турнирной таблице на 14-ю позицию.
Чемпионат Бельгии, 17-й тур, 8 декабря
Кортрейк – Вестерло – 1:3
Голы: Девис, 65 – Фриган, 33, Дачи, 87
Турнирная таблица
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