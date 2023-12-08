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Чемпионат Бельгии
Кортрейк
08.12.2023 21:45 – FT 1 : 2
Вестерло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
08 декабря 2023, 23:55 | Обновлено 09 декабря 2023, 00:22
158
0

Оттолкнулись от дна. Вестерло с Сидорчуком выиграл гостевой матч в Бельгии

«Вестерло» на выезде обыграл «Кортрейк» со счетом 2:1

08 декабря 2023, 23:55 | Обновлено 09 декабря 2023, 00:22
158
0
Оттолкнулись от дна. Вестерло с Сидорчуком выиграл гостевой матч в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

В матче 17-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» на выезде обыграл «Кортрейк» со счетом 2:1.

У Вестерло в стартовом составе вышел украинский хавбек Сергей Сидорчук и провел на поле весь матч

«Вестерло» имеет в активе 14 очков после 17 матчей и поднялся в турнирной таблице на 14-ю позицию.

Чемпионат Бельгии, 17-й тур, 8 декабря

Кортрейк Вестерло – 1:3

Голы: Девис, 65 – Фриган, 33, Дачи, 87

Турнирная таблица

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Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу Кортрейк
Источник Sport.ua
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