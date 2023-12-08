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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 23:29 | Обновлено 08 декабря 2023, 23:46
157
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря

В Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги

08 декабря 2023, 23:29 | Обновлено 08 декабря 2023, 23:46
157
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря
УПЛ

В субботу, 9 декабря, пройдет матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Заря».

Поединок состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало матча в 15.00.

«Кривбасс» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на официальном Youtube-канале «Кривбасса»

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря», за которой следите в украинской версии сайта.

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Кривбасс – Заря. Текстовая трансляция матча
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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