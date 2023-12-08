Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря
В Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 9 декабря, пройдет матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Заря».
Поединок состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало матча в 15.00.
«Кривбасс» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на официальном Youtube-канале «Кривбасса»
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря», за которой следите в украинской версии сайта.
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