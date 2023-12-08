WTA08 декабря 2023, 22:56 |
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Стала известна следующая соперница Ястремской на турнире во Франции
Клара Бюрель спасла украинку от встречи с «нейтральной» соперницей
08 декабря 2023, 22:56 |
372
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Французская теннисистка Клары Бюрель (№60 WTA) обыграла «нейтральную» спортсменку Эрику Андрееву (№122 WTA) в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Анже и в полуфинале сыграет с украинкой Даяной Ястремской (№106 WTA).
Анже. 1/4 финала
Клара Бюрель (Франция) – Эрика Андреева – 7:6(5), 2:6, 6:3
Отметим, что Бюрель и Ястремская сыграют первый раз между собой.
Ранее украинка в непростом поединке переиграла Маккартни Кесслер из США (№235 WTA). Встреча продолжалась около трех часов, Бюрель также играла сегодня почти 2,5 часа.
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