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  4. Стала известна следующая соперница Ястремской на турнире во Франции
WTA
08 декабря 2023, 22:56 |
372
0

Стала известна следующая соперница Ястремской на турнире во Франции

Клара Бюрель спасла украинку от встречи с «нейтральной» соперницей

08 декабря 2023, 22:56 |
372
0
Стала известна следующая соперница Ястремской на турнире во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Бюрель

Французская теннисистка Клары Бюрель (№60 WTA) обыграла «нейтральную» спортсменку Эрику Андрееву (№122 WTA) в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Анже и в полуфинале сыграет с украинкой Даяной Ястремской (№106 WTA).

Анже. 1/4 финала
Клара Бюрель (Франция) – Эрика Андреева – 7:6(5), 2:6, 6:3

Отметим, что Бюрель и Ястремская сыграют первый раз между собой.

Ранее украинка в непростом поединке переиграла Маккартни Кесслер из США (№235 WTA). Встреча продолжалась около трех часов, Бюрель также играла сегодня почти 2,5 часа.

По теме:
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Клара Бюрель Эрика Андреева WTA Анже Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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