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  4. Евгений ПАСТ: «Монзуль взяла и просто выдумала пенальти»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 22:39 |
1014
1

Евгений ПАСТ: «Монзуль взяла и просто выдумала пенальти»

Голкипер «Вереса» – о скандальном пенальти и игре с «Шахтером»

08 декабря 2023, 22:39 |
1014
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Евгений ПАСТ: «Монзуль взяла и просто выдумала пенальти»
УПЛ

В 17 туре чемпионата УПЛ «Шахтер» 8 декабря взял верх над «Вересом» – 2:0.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua вратарь ровенчан Евгений Паст рассказал, могли ли гости рассчитывать на положительный результат:

- Оригиналом не буду, когда скажу, что «Шахтер» и «Верес» это команды разного уровня. Хотя в тактическом плане «горняки» нас сегодня ничем не удивили. Они действовали так, как мы ожидали, просто исполнительское мастерство номинальных хозяев было выше. Поэтому победу «Шахтера» следует признать заслуженной.

- Наиграл ли «Верес» на гол?
- Думаю, что да. После несправедливого, иначе и не скажешь, пенальти в наши ворота, который назначила арбитр Монзуль, а мне удалось парировать удар Зубкова, ривненчане на эмоциональном подъеме выдали неплохую десятиминутку и у нас были полумоменты. Однако на 69-й минуте все испортил упомянутый уже Зубков, который дальним «выстрелом» снял паутину с верхнего угла.

- Раз уж зашла речь о пенальти, то какое Монзуль инкриминировала нарушение?
- Об этом лучше у нее спросить, просто взяла и придумала пенальти. Хорошо, что для «Вереса» все обошлось, кстати, я не впервые выигрываю дуэли у штатных пенальтистов «Шахтера», только раньше это делал защищая ворота «Десны».

- Тогда напоследок, как бы ты оценил шансы «Шахтера» в матче с «Порту» 13 декабря, в котором определится обладатель путевки в плей-офф Лиги чемпионов?
- Прекрасно понимаю, что «Вересу» далеко до «Порту» и на фоне нашей команды «горняки» выглядели убедительно. Но, без преувеличения, «Шахтер» нынешнего образца производит сильное впечатление контролем мяча, когда каждый исполнитель четко знает свой маневр. На мой взгляд, в Португалии у «Шахтера» есть шансы достичь нужного результата. «Верес» будет болеть за «горняков».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес инсайд Евгений Паст
Источник Sport.ua
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Андрій
Паст это вообще кто такой?
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