СТУПАР – о пенальти в Житомире: «Система VAR подстраховала Балакина»

В центральном поединке 17-го тура УПЛ «Полесье» – «Днепр-1» рефери Николай Балакин на 80-й минуте назначил пенальти в ворота днепрян, но затем отменил свое решение.

Известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот эпизод:

«Сначала Балакин действительно увидел нарушение правил защитником гостей в борьбе с игроком хозяев Дмитрием Шасталом. Однако арбитр VAR Ярослав Козик попросил его не торопиться с пробитием пенальти.

После детального просмотра этого эпизода с помощью системы VAR судья решил, что контактное соперничество в штрафной площадке было в рамках правил, и поэтому отменил наказание. Считаю, что Балакин принял взвешенное решение».

Поединок 17-го тура УПЛ между командами «Полесье» и «Днепр-1» завершился результативной ничьей (1:1).