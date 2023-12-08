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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 08 декабря 2023, 22:58
736
2

СТУПАР – о пенальти в Житомире: «Система VAR подстраховала Балакина»

Известный эксперт прокомментировал эпизод из матча «Полесья» и «Днепра-1»

08 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 08 декабря 2023, 22:58
736
2
СТУПАР – о пенальти в Житомире: «Система VAR подстраховала Балакина»
УПЛ

В центральном поединке 17-го тура УПЛ «Полесье» – «Днепр-1» рефери Николай Балакин на 80-й минуте назначил пенальти в ворота днепрян, но затем отменил свое решение.

Известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот эпизод:

«Сначала Балакин действительно увидел нарушение правил защитником гостей в борьбе с игроком хозяев Дмитрием Шасталом. Однако арбитр VAR Ярослав Козик попросил его не торопиться с пробитием пенальти.

После детального просмотра этого эпизода с помощью системы VAR судья решил, что контактное соперничество в штрафной площадке было в рамках правил, и поэтому отменил наказание. Считаю, что Балакин принял взвешенное решение».

Поединок 17-го тура УПЛ между командами «Полесье» и «Днепр-1» завершился результативной ничьей (1:1).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1 Мирослав Ступар пенальти судейство Николай Балакин VAR Дмитрий Шастал Ярослав Козык инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
да, тут ВАР восстановил справедливость. Касание рукой было, но Шастал падал не из-за того, что его держали.
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