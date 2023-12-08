Саудовская Аравия08 декабря 2023, 21:59 | Обновлено 08 декабря 2023, 22:42
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Роналду догнал Кейна и Мбаппе по количеству голов в сезоне
Больше только у Эрлинга Холанда
08 декабря 2023, 21:59 | Обновлено 08 декабря 2023, 22:42
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился голом в матче 16 тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (4:1).
На 33-й минуте ему ассистировал бывший игрок «Ливерпуля» и «Баварии» Садио Мане.
Для Роналду это был 49 гол в составе клуба и сборной в календарном году. Только Эрлинг Холанд забил в 2023 году больше голов (50), чем звездный португалец.
На данный момент по 49 голов в 2023-м году также имеют форвард «Баварии» Гарри Кейн и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
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