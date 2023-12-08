Василий КАРДАШ: «Сборной Украины повезло со жребием Евро-2024»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш прокомментировал результаты жеребьевки финальной стадии Евро-2024.

В случае выхода на Евро-2024 команда Сергея Реброва сыграет в группе Е, где ее соперниками станут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

«Со жребием нам повезло. Мы избежим противостояний с такими грандами, как Испания, Германия, Италия или Нидерланды. В то же время ни одного соперника не стоит недооценивать. Тем более, что на Евро не будет слабой команды».

По мнению Василия Кардаша, фаворитом группы будет сборная Бельгии. «Эта команда очень мощно прошла отборочный цикл, набрав 20 из 24 возможных очков в группе с Австрией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией. В каждом звене этой команды есть мощные исполнители – от вратаря «Реала» Тибо Куртуа (вероятно, не сыграет на Евро – ред.) до форварда «Ромы» Ромелу Лукаку. Но не забывайте, что бельгийцам годами делают большие авансы, а эта сборная ничего не выигрывает. Поэтому нам по силам и ее обыграть. В конце концов, было бы здорово, если бы украинцы еще до игры с командой Бельгии решили судьбу путевки в 1/8 финала», – сказал Кардаш.

Сборная Украины в стыковых матчах за выход на Евро сыграет 21 марта против Боснии и Герцеговины в гостях. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.