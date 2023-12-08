ПУШИЧ: «В матче был неудачный отрезок, когда не забили пенальти»
Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу в игре УПЛ с «Вересом»
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал победу в матче 17-го тура УПЛ с «Вересом» (2:0).
«Нам было непросто преодолевать эшелонированную оборону соперника. Но мы старались играть как можно скорее. Да, первый гол был очень важным.
Был в этой игре неудачный для нас отрезок, когда не забили пенальти. Дали тем самым сопернику шанс отыграться. Но после этого приложили много усилий и победили.
Конечно, должны были забивать второй гол раньше и закрывать игру. Но мы одержали важную победу и не упустили сегодня. Это тоже очень важно.
Впереди у нас важная игра из Порту. Есть несколько дней для восстановления. Надеюсь, эта победа придаст позитив перед поездкой в Португалию».
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яка команда такий і талісман. крота треба викинути...