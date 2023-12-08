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08.12.2023 17:00 – FT 2 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 21:05 | Обновлено 08 декабря 2023, 21:17
317
2

ПУШИЧ: «В матче был неудачный отрезок, когда не забили пенальти»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу в игре УПЛ с «Вересом»

08 декабря 2023, 21:05 | Обновлено 08 декабря 2023, 21:17
317
2
ПУШИЧ: «В матче был неудачный отрезок, когда не забили пенальти»
nkveres.com. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал победу в матче 17-го тура УПЛ с «Вересом» (2:0).

«Нам было непросто преодолевать эшелонированную оборону соперника. Но мы старались играть как можно скорее. Да, первый гол был очень важным.

Был в этой игре неудачный для нас отрезок, когда не забили пенальти. Дали тем самым сопернику шанс отыграться. Но после этого приложили много усилий и победили.

Конечно, должны были забивать второй гол раньше и закрывать игру. Но мы одержали важную победу и не упустили сегодня. Это тоже очень важно.

Впереди у нас важная игра из Порту. Есть несколько дней для восстановления. Надеюсь, эта победа придаст позитив перед поездкой в Португалию».

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес Марино Пушич пресс-конференция
Источник ФК Верес
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Burevestnik
1.   Ра &Киц Ий було таке шо забив дупою гол. 
2.  Сьогодні після попадання гравцю Вереса м'ячем в дупу - Монз призначила пеналь для Шахтьора. 
= ==
яка команда такий  і талісман.  крота треба викинути...
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+1
Pavel_i_CO
Треба було сракою бити. У сєпара з вашого клубу вже є досвід 
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0
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