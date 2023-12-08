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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 20:39 | Обновлено 08 декабря 2023, 20:49
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ЛЮБЕНОВИЧ: «Самое главное – желание игрока достичь чего-то в карьере»

Главный тренер «Миная» рассказал о кадровых перспективах команды

08 декабря 2023, 20:39 | Обновлено 08 декабря 2023, 20:49
190
0
ЛЮБЕНОВИЧ: «Самое главное – желание игрока достичь чего-то в карьере»
ФК Минай. Шовковский и Любенович

Накануне отпуска главный тренер «Мину» Желько Любенович рассказал о прекращении контрактов части игроков, перспективах команды и поиске новичков:

– За первые три недели работы Вы уже успели встретиться лицом к лицу со своим наставником Вернидубом, сыграть против лидера УПЛ «Кривбасса», почти сыграть против «Динамо», почувствовать, что такое «зимний» футбол в условиях войны. Успели ли адаптироваться к своей новой роли?

– Могу сказать, что адаптация во время этих трех недель прошла очень хорошо. Начиная с самого начала – то, как меня встретили футболисты, руководство клуба – это был очень важный этап, и он добавил мне мотивации. Конечно, я за это всем очень благодарен.

Что касается самой работы, то я очень был доволен самоотдачей футболистов на тренировках. Я увидел, что они действительно хотели получить те важные три очка и выполнить ту задачу, которая стоит перед нами. Ну и, конечно, за этот период я сделал для себя выводы, кто останется в команде, а кто нет. Очень хорошо, что были эти три недели, которые пошли всем на пользу.

– Кого хотите видеть в своей новой команде?

– Для меня важнейшим критерием будет желание футболиста чего-то добиться в своей карьере. Мне нужны игроки, желающие прогрессировать, учиться и хотят видеть себя на высоком уровне. Мне не нужны люди, которые просто играют и глаза у них не горят.

– На какой рынок будет больше обращать внимание ваш селекционный отдел?

– Нас интересуют молодые талантливые украинцы. Из чемпионата U-19, Второй, Первой или Премьер-лиги.

– Как считаете, кто из той молодежи, которую Вы оставили в команде, должен выстрелить весной?

– Я выделять не буду. Все те молодые, кто остался, очень талантливые игроки. И на всех будем делать ставку.

– Один из таких молодых игроков – это Назарий Воробчак. Вы совсем мало его увидели в тренировочном процессе. Это, пожалуй, единственный игрок, с которым вы фактически будете знакомиться уже в январе?

– О нем я слышал исключительно одобрительные отзывы! Он точно тот человек, который нам нужен. Вот он как раз один из тех, кто может выстрелить весной.

– Егор Твердохлеб. Где поставить запятую в предложении: «Оставить нельзя отпустить»…?

– Это очень талантливый молодой футболист, который уже является лидером этого «Миная». Я буду очень рад, если у меня будет такой игрок. Но так же я буду радоваться, если его приобретет более сильный клуб, где он сможет прогрессировать. Я ему желаю только лучшего! Я уверен, что он будет прогрессировать. И если он останется, то обещаю, что смогу сделать так, чтобы он вырос как футболист, и в цене.

– Несмотря на обнадеживающий Ваш первый матч с «Кривбассом», турнирное положение остается непростым…

– Я так же как и три недели назад верю в то, что с этими футболистами можно решать задачу – сохранить прописку в УПЛ. Единственное, нужно верить всем, так как я в это верю! Если хорошо стартуем весной, все может измениться кардинально, и все будет выглядеть уже не так безнадежно.

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трансферы Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига расторжение контракта Минай трансферы УПЛ Назарий Воробчак Егор Твердохлеб
Источник ФК Минай
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