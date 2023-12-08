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  4. Наоми ОСАКА – о возвращении: «Хочу выиграть больше турниров Grand Slam»
WTA
08 декабря 2023, 19:33 |
141
0

Наоми ОСАКА – о возвращении: «Хочу выиграть больше турниров Grand Slam»

Экс-первая ракетка мира – о целях на новый этап карьеры

08 декабря 2023, 19:33 |
141
0
Наоми ОСАКА – о возвращении: «Хочу выиграть больше турниров Grand Slam»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака рассказала о главных целях на возвращение в тур после декрета.

«На первом этапе карьеры я справлялась за счет того, что была собой и играла инстинктами. Сейчас я хочу лучше понимать игру. Точно хочу выиграть больше турниров Grand Slam – и больше готовиться к Ролан Гаррос и Уимблдону. И хочу сыграть на Олимпиаде в Париже», – сказала четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam.

Отметим, что Наоми не играла в WTA-туре c 2022 года. Ее возвращение состоится в Брисбене в начале следующего года.

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Наоми Осака WTA
Источник France24
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