Наоми ОСАКА – о возвращении: «Хочу выиграть больше турниров Grand Slam»
Экс-первая ракетка мира – о целях на новый этап карьеры
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака рассказала о главных целях на возвращение в тур после декрета.
«На первом этапе карьеры я справлялась за счет того, что была собой и играла инстинктами. Сейчас я хочу лучше понимать игру. Точно хочу выиграть больше турниров Grand Slam – и больше готовиться к Ролан Гаррос и Уимблдону. И хочу сыграть на Олимпиаде в Париже», – сказала четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam.
Отметим, что Наоми не играла в WTA-туре c 2022 года. Ее возвращение состоится в Брисбене в начале следующего года.
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