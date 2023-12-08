Дмитрий РИЗНЫК: «У Шахтера есть евровесна, но хочется быть в плей-офф ЛЧ»
Команду ждет тяжелый выезд в Португалию
После победы в матче против «Вереса» вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык оценил ситуацию в группе Лиги чемпионов, где команде нужно обыграть «Порту», чтобы выйти в плей-офф турнира.
«У меня не было много работы в этом матче. В целом, набрал форму, но жаль, что в конце года, когда отпуск. Будем работать дальше. У нас теперь матч с «Порту», будет тяжело».
«Они не гарантировали выход в плей-офф, мы не гарантировали. Если есть шанс выйти в плей-офф, то мы его заслужили. Мы обеспечили себе евровесну, но хочется еще поиграть в ЛЧ», — сказал Ризнык.
Матч в Португалии состоится 13 декабря.
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