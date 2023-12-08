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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «У Шахтера есть евровесна, но хочется быть в плей-офф ЛЧ»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 19:58 |
128
2

Дмитрий РИЗНЫК: «У Шахтера есть евровесна, но хочется быть в плей-офф ЛЧ»

Команду ждет тяжелый выезд в Португалию

08 декабря 2023, 19:58 |
128
2
Дмитрий РИЗНЫК: «У Шахтера есть евровесна, но хочется быть в плей-офф ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

После победы в матче против «Вереса» вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык оценил ситуацию в группе Лиги чемпионов, где команде нужно обыграть «Порту», чтобы выйти в плей-офф турнира.

«У меня не было много работы в этом матче. В целом, набрал форму, но жаль, что в конце года, когда отпуск. Будем работать дальше. У нас теперь матч с «Порту», будет тяжело».

«Они не гарантировали выход в плей-офф, мы не гарантировали. Если есть шанс выйти в плей-офф, то мы его заслужили. Мы обеспечили себе евровесну, но хочется еще поиграть в ЛЧ», — сказал Ризнык.

Матч в Португалии состоится 13 декабря.

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Шахтер Донецк Дмитрий Ризнык Лига чемпионов Шахтер - Верес Порту - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
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Swed
РЕЗНИК он!  Уже ведь выяснили по красному свитеру.
 Да и в отчёте уже правильно написано: «Шахтер»: Резник – Азарови, Матвиенко, Бондарь,....
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